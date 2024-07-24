人夫控妻外遇同事啪啪4次　求償150萬敗在「和解書1條件」

記者黃翊婷／新北報導

男子阿偉（化名）控訴妻子小花（化名）外遇男同事，兩人至少發生4次性關係，憤而決定提告求償150萬元；但小花強調，夫妻倆早在2020年間就簽立和解書，承諾互不干預彼此的交往行為，丈夫沒有理由提告求償。新北地院法官日前審理之後不採信阿偉的說詞，並裁定他敗訴。

▲阿偉控訴妻子外遇，提告求償150萬元卻被法官裁定駁回。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

阿偉在判決書中主張，妻子小花外遇男同事，兩人在2023年間至少發生4次性關係，嚴重侵害他的配偶權，因而決定對兩人提告求償150萬元。

小花則強調，她與阿偉早已分居，甚至在2020年間簽立和解書，承諾互不干預彼此的交往行為；此外，阿偉取得的影片證據，都是在未經同意之下長期大量偷錄得來的，採證手段顯然有違比例原則，而且無正當性。

而被指控是小王的男同事也表示，他知道阿偉與小花簽過和解書，加上小花說阿偉早就和其他女子過從甚密，這才相信和解書的協議內容是真的，但他與小花沒有發生過性關係。

新北地院法官認為，阿偉與小花簽立的和解書中確實載明，「雙方自本和解書簽訂之日起，不得再行干預彼此之交往行為，亦不得據此提起任何民、刑事告訴」，阿偉既然已經簽字同意，縱使小花真的交了男朋友，他也不得主張小花有侵害配偶權的行為。

法官進一步表示，當初阿偉之所以與小花簽立和解書，是因為有妨害家庭案件涉訟之故，所以和解書中提到的「交往行為」，自然包含構成妨害家庭的行為在內，最終不採信阿偉的說詞並裁定駁回，全案仍可上訴。