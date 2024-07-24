　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

人夫控妻外遇同事啪啪4次　求償150萬敗在「和解書1條件」

記者黃翊婷／新北報導

男子阿偉（化名）控訴妻子小花（化名）外遇男同事，兩人至少發生4次性關係，憤而決定提告求償150萬元；但小花強調，夫妻倆早在2020年間就簽立和解書，承諾互不干預彼此的交往行為，丈夫沒有理由提告求償。新北地院法官日前審理之後不採信阿偉的說詞，並裁定他敗訴。

▲男子搞外遇。（示意圖／CFP）

▲阿偉控訴妻子外遇，提告求償150萬元卻被法官裁定駁回。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

阿偉在判決書中主張，妻子小花外遇男同事，兩人在2023年間至少發生4次性關係，嚴重侵害他的配偶權，因而決定對兩人提告求償150萬元。

小花則強調，她與阿偉早已分居，甚至在2020年間簽立和解書，承諾互不干預彼此的交往行為；此外，阿偉取得的影片證據，都是在未經同意之下長期大量偷錄得來的，採證手段顯然有違比例原則，而且無正當性。

而被指控是小王的男同事也表示，他知道阿偉與小花簽過和解書，加上小花說阿偉早就和其他女子過從甚密，這才相信和解書的協議內容是真的，但他與小花沒有發生過性關係。

新北地院法官認為，阿偉與小花簽立的和解書中確實載明，「雙方自本和解書簽訂之日起，不得再行干預彼此之交往行為，亦不得據此提起任何民、刑事告訴」，阿偉既然已經簽字同意，縱使小花真的交了男朋友，他也不得主張小花有侵害配偶權的行為。

法官進一步表示，當初阿偉之所以與小花簽立和解書，是因為有妨害家庭案件涉訟之故，所以和解書中提到的「交往行為」，自然包含構成妨害家庭的行為在內，最終不採信阿偉的說詞並裁定駁回，全案仍可上訴。

●魔獸迷快看！新聞雲APP要送你亞洲巡迴賽門票，立刻搶票►►►

ET快訊
快訊／高雄漢神、新光左營店緊急宣布　只營業到16:30
台中百貨公司湧人潮！　新光三越車陣塞爆
小S女兒Lily遭陸網出征！　廣告大動作下架
快訊／凱米吹倒高雄路樹！　女騎士遭重壓無生命跡象
「颱風天就是要泛舟」泛舟哥去哪了？　36歲當經理現況曝
凱米風速圖「驚人1景象」　他喊別高興太早！
台茂「超巨人龍車陣」曝！　在地人：對面好市多不遑多讓

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

桃園龜山大榕樹被吹倒　轎車慘遭壓毀！女騎士頂不住強風摔車

凱米強颱發威逢大潮　雲林箔子寮海水倒灌...防潮牆緊急應變

凱米發威了！台中海線連2棵樹倒　2個月新車遭砸

凱米颱風來襲！瞬間狂刮10級陣風　屏東路樹折腰...警迅速排除

快訊／凱米吹倒高雄路樹！女騎士慘遭重壓　無生命跡象搶救中　

新北山區雨勢大！預防土石流　烏來撤離3里18人

凱米強風！路樹誤觸高壓電　新竹寶山2000戶停電、1人受困電梯

人夫控妻外遇同事啪啪4次　求償150萬敗在「和解書1條件」

去年遭卡努颱風重創！　南投廬山溫泉居民預防性撤離

北市大同區2路樹倒塌！BMW女乘客一上車...下秒樹就倒影片曝

台中19歲外送員慘死…驚悚瞬間曝光！閃紅燈路口攔腰撞上汽運拖板車

凱米最快中午陸警！　暴風圈24日恐罩全台

水上行車畫面曝！凱米環流襲台南　強降雨釀永康多處淹水

凱米來襲「中部列陸警範圍」　盧秀燕抵美5小時緊急返台

林靖恩公園「喝酒同混男街友」 遭赤膊男調戲：晚上不能爬上來

凱米直衝台灣頭「本島全列陸警」　暴風圈24日早觸陸！嚴防強風豪雨

發誓最後一次談新青安政策！春藥還是毒藥？5大最激爭議一次看｜地產詹哥老實說完整版 EP215

凱米有機會連2天颱風假？氣象署：明下半天到後天「3區風雨劇烈」

雲豹甲車側撞第一視角曝！小客車女駕駛嚇壞　驚聲尖叫達3秒

胡瓜為演出挑戰Energy16蹲　「已經練到36蹲」

桃園龜山大榕樹被吹倒　轎車慘遭壓毀！女騎士頂不住強風摔車

凱米強颱發威逢大潮　雲林箔子寮海水倒灌...防潮牆緊急應變

凱米發威了！台中海線連2棵樹倒　2個月新車遭砸

凱米颱風來襲！瞬間狂刮10級陣風　屏東路樹折腰...警迅速排除

快訊／凱米吹倒高雄路樹！女騎士慘遭重壓　無生命跡象搶救中　

新北山區雨勢大！預防土石流　烏來撤離3里18人

凱米強風！路樹誤觸高壓電　新竹寶山2000戶停電、1人受困電梯

人夫控妻外遇同事啪啪4次　求償150萬敗在「和解書1條件」

去年遭卡努颱風重創！　南投廬山溫泉居民預防性撤離

北市大同區2路樹倒塌！BMW女乘客一上車...下秒樹就倒影片曝

台鋼網羅郭阜林「火力更堅強」　領隊說明選穿59號原因

雞排算什麼！FB社團管理員喊「桃園放颱風假送豆花」　千網朝聖

凱米掀搶購潮！千人湧入桃園南崁好市多　食材神速被清空

桃園龜山大榕樹被吹倒　轎車慘遭壓毀！女騎士頂不住強風摔車

國際奧會與馬克宏　拒絕抵制以色列參加奧運

快訊／風雨狂襲！高雄漢神2館、新光左營店緊急宣布...營業至16:30

澳亞衛視破產！曾在兩岸四地設有分站

凱米強颱發威逢大潮　雲林箔子寮海水倒灌...防潮牆緊急應變

孫燕姿「台上突爆汗顫抖」！　體況亮紅燈還掛急診：努力全歸零

凱米已到家門口！季風低壓罕見轉強颱　專家：3地風雨將增強

社會熱門新聞

「桌球甜心」未禮讓撞死人！　竟甩鍋救護員

即／凱米吹倒高雄路樹！女騎士慘遭重壓命危搶救中

新莊水電工觸電亡　兒見爸倒地急報案

假遺囑盜領上億遺產！律+警聯手　檢大規模拘捕41人

歌詩達郵輪「千人擠甲板」畫面曝　怒喊：黑心船公司

桌球甜心成名史起底！　撞死人甩鍋恐重判

北市已婚女警官當街擁吻下屬懲處出爐

颱風夜桃警掃蕩色情　出租套房見泰女從事性交易

即／高雄旗津海水倒灌　水淹半顆輪胎高

即／水上行車畫面曝！凱米強降雨釀永康多處淹水

快訊／板橋篤行路大火！現場慘況曝光

雲豹甲車側撞第一視角曝　小客車女駕駛尖叫達3秒

「勾串員警」盜領上億遺產　名律師聲押

倉庫內左右晃動！男同事狂頂喊：很久沒做了　她嚇壞抵抗

更多熱門

相關新聞

嘔吐拒付清潔費　男賠3.5萬獲緩刑

嘔吐拒付清潔費　男賠3.5萬獲緩刑

男子阿銘（化名）去年4月間酒後搭乘計程車，因為在車上嘔吐，不願意支付車資及清潔費，與運將發生口角衝突，並徒手打傷對方，一審被依傷害罪、毀損他人物品罪判處拘役50日。阿銘提出上訴，新北地院二審法官考量到阿銘已經賠償3.5萬元達成和解，因此裁定撤銷原判決，並依傷害罪判處他拘役30日，得易科罰金3萬元，緩刑2年。

用妻FB發文「我出軌了」　夫挨罰12萬

用妻FB發文「我出軌了」　夫挨罰12萬

人夫戀上援交女　8個月被詐712萬元

人夫戀上援交女　8個月被詐712萬元

未禮讓撞傷行人　駕駛自首被判刑4個月

未禮讓撞傷行人　駕駛自首被判刑4個月

目睹妻路邊熱吻小王　尪心碎反擊

目睹妻路邊熱吻小王　尪心碎反擊

關鍵字：

新北地院

讀者迴響

熱門新聞

凱米強襲全台有雨！各地停班課一覽

「凱米下半天達巔峰」恐成強颱　1壞消息曝光

22縣市明晨仍達停班課標準！最新風雨預報曝　可能連2天颱風假

台中放颱風假91人上山下海！盧秀燕：別白目　

即／確定了！台中市宣布明天停班課

台中明天繼續放颱風假？盧秀燕回應了

台中壓線宣布停班課　盧秀燕6字回應了

歐陽妮妮爆「懷孕3個月」先有後婚！

快訊／破紀錄！5券商通報　台積電違約交割逾2.2億元

「颱風天就是要泛舟」泛舟哥去哪了？36歲現況曝

日網紅看颱風假：台灣政府真可憐！「全台同心的時刻」

快訊／大逆轉！彰化宣布今天停班停課

凱米陸警擴大全台！路徑驚現「V字偏折」滯留　暴雨灌花蓮

凱米襲台50間百貨7／24停業

今21縣市颱風假「明再放1天」？　氣象署：得看風雨預測

更多

最夯影音

更多

台中19歲外送員慘死…驚悚瞬間曝光！閃紅燈路口攔腰撞上汽運拖板車

凱米最快中午陸警！　暴風圈24日恐罩全台

水上行車畫面曝！凱米環流襲台南　強降雨釀永康多處淹水

凱米來襲「中部列陸警範圍」　盧秀燕抵美5小時緊急返台

林靖恩公園「喝酒同混男街友」 遭赤膊男調戲：晚上不能爬上來

熱門快報

預測金牌抽大獎

預測金牌抽大獎

即日起至8月11日止，天天預測，週週抽百項好禮， GoPro 、Switch 超過300個獎項等你拿！

全家新品美食大改造

全家新品美食大改造

「文里補習班」開課！開胃又營養的「泰式野菇握沙拉」，用全家沙拉就能輕鬆完成！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面