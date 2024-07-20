車上嘔吐拒付清潔費還打傷運將　醉男賠3.5萬元獲緩刑

記者黃翊婷／新北報導

男子阿銘（化名）去年4月間酒後搭乘計程車，因為在車上嘔吐，不願意支付車資及清潔費，與運將發生口角衝突，並徒手打傷對方，一審被依傷害罪、毀損他人物品罪判處拘役50日。阿銘提出上訴，新北地院二審法官考量到阿銘已經賠償3.5萬元達成和解，因此裁定撤銷原判決，並依傷害罪判處他拘役30日，得易科罰金3萬元，緩刑2年。

▲阿銘酒後搭乘計程車，與運將發生口角衝突。（示意圖／ETtoday資料照，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿銘去年4月1日凌晨3時許酒後搭乘計程車，因為無法明確表達目的地，加上在車上嘔吐，運將要求收取車資及清潔費，他不願意支付，雙方因而發生口角衝突，他徒手毆打運將，導致運將左臉挫傷、頸部挫傷、左頸擦傷、下唇擦傷及右臂挫傷，車子也受到波及板金凹陷。

阿銘一審被依傷害罪、毀損他人物品罪判處拘役50日，得易科罰金5萬元。他不滿提出上訴，並表示承認涉犯傷害罪的部分，但主張兩人是互毆。

新北地院二審法官檢視運將證詞、手機側錄影片、目擊者社區保全的證詞，發現阿銘與運將當時是互相拉扯攻擊，雙雙倒地之後還持續在地上扭打，確實屬於互毆行為，但阿銘還手反擊的行為存在傷害犯意，因此無法主張是正當防衛。

至於計程車板金凹陷一事，法官表示，經調查確認，車身受損是因為阿明酒醉站不穩，不小心敲到的，並非故意毀損。

最終，法官指出，考量到阿銘已經賠償3.5萬元達成和解，運將也同意從輕量刑，於是裁定撤銷原判決，並依傷害罪判處阿銘拘役30日，得易科罰金3萬元，緩刑2年，毀損部分則改判無罪，全案仍可上訴。

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