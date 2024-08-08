車手黑吃黑害他被清算　砲灰男求情：我還欠詐團12萬

記者黃翊婷／新北報導

男子阿文（化名）加入詐騙集團擔任車手，去年9月間協助詐團成功騙得15萬餘元，因而挨告；但他強調自己遭到黑吃黑，只是被推出來當砲灰，至今還欠詐團12萬元，一切行為都是被迫還債。新北地院法官日前審理之後，認為阿文的說詞無非是在臨訟卸責，不予採信，最終依3人以上共同詐欺取財罪，判處他有期徒刑1年2個月。

▲阿文聲稱自己是被推出來當砲灰的。（示意圖／VCG，與本文當事人無關。）

判決書中記載，阿文加入詐團擔任車手，去年9月間其中一名成員撥打電話給受害者，並冒充為客服人員、銀行人員，謊稱受害者有交易問題，需要依照指示操作ATM，等到受害者將錢（總計15萬9939元）匯入指定帳戶，再讓阿文去領取。

不過，後來受害者發現異狀，趕忙報警，警方循線追查，很快便逮捕阿文。阿文在接受警詢、偵查及法院審理時，均供稱自己是遭到另一名下游車手黑吃黑，詐團把責任算在他頭上，他至今還欠詐團12萬元，當車手只是被迫還債，現在還被推出來當砲灰，法院不應該認定他和詐團一夥的。

新北地院法官認為，阿文除了此案之外，還涉及數件類似的詐欺取財案，退一步而言，就算他說的是真的，可是他在提領贓款時，並非被壓迫到完全不能做決定、完全身不由己或喪失自由意志，還是可以選擇收手，向警方求助，而不是將錯就錯。

法官表示，阿文的說詞無非是在臨訟卸責，不可採信，考量到他沒有實際參與全程詐騙行為，並非詐團核心成員，犯後尚有悔意，最終依3人以上共同詐欺取財罪，判處他有期徒刑1年2個月，全案仍可上訴。