金廈小三通擴班！每日船班增至20航次　盼加速開放陸客觀光

▲金廈小三通每日雙向航次增班至20航次。（圖／記者林名揚翻攝）

記者林名揚／金門報導

為了滿足金門鄉親赴大陸探親交流需求，金門縣府團隊積極爭取小三通擴班，經半年來的努力，終於在近日獲得交通部核定航班將由每日雙向16航次增至20航次。

縣長陳福海感謝交通部與陸方航政部門及縣府團隊，為強化鄉親服務、提升交流溫度所做的努力，這不僅進一步提升金廈小三通的便利，也象徵著兩岸事務性合作更上一階，期盼持續爭取中的陸客旅遊也能展露曙光。

[廣告]請繼續往下閱讀...

縣府觀光處表示，金門小三通在陳福海縣長上任後即積極推動並自去年1月推動復航後，在疫情後開啟兩岸往來契機；歷經幾次的航班微增、台客中轉等進程，目前每日單向8班已維持約1年餘，隨著小三通台籍旅客持續增加，在年初時縣府即陸續接到鄉親反映早班與假日訂位不足的需求，縣議會開議期間也有議員希望縣府能積極爭取航班擴增。

▲縣府派員前往陸委會、交通部拜會，成功爭取小三通擴班。（圖／記者林名揚翻攝）



為此，縣長陳福海會議上多次要求觀光處等業管部門分析旅運數據、鄉親需求時段配合兩岸氛圍積極抓緊時間透過多層管道來爭取擴增航班。

期間，縣府陸續指派相關層級人員前往陸委會、交通部拜會、參與航港局座談會，也協請立法院交通委員會魯明哲委員居間溝通。同時為了讓航班調整能更順暢，觀光處長許績鑫、港務處長許嘉興也在今（21日）前往廈門與陸方航政、台辦單位協調金廈小三通擴班的行政細節，及轉達陳福海縣長對兩岸交流增溫必要性與鄉親旅運需求性，雙方會談融洽圓滿。

觀光處表示，小三通持續增班將大大提高金門與廈門之間的通行效率，滿足日益增長的旅客需求及在地鄉親往返交流，並進一步促進金門地區的旅遊業和經濟發展。縣府更進一步指出，縣府團隊將持續推動兩岸觀光交流合作，期許兩岸開放更多有利於金門發展的政策落實，並期待此次的增班能為未來開放陸客來金旅遊先行打底，做好準備迎接疫情後兩岸觀光開放。

此次增班將使得金廈航線每日的航次數量從16班增加至20班，航班增幅達25%，九月份航班表將由航政單位與航商確認後統一對外公告。

金門縣政府也提醒往返兩岸的旅客及台商們，現階段台、金航空運能較為吃緊，建議旅客應妥適規劃遊程交通銜接，縣府團隊將持續爭取台、金空運運能，以促進地方經濟發展和保障居民往返台金就醫、就學需求。