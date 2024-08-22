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金門首位少年女國手！中正國小辜渝真摘下單打全國季軍

▲▼ 中正國小桌球隊辜渝真入選11歲組國家代表隊國手，也是金門第一位少年女國手。（圖／記者林名揚翻攝）

▲金門中正國小桌球隊辜渝真入選11歲組國家代表隊國手，也是金門第一位少年女國手。（圖／記者林名揚翻攝，下同）

記者林名揚、黃資真／金門報導

中正國小桌球隊於日前赴台參加「2024全國少年青少年桌球菁英賽」，辜渝真在U11組和董宸儒在U10兩人雙雙以中區預賽第二名之姿晉級全國決賽，最終辜渝真摘下全國決賽個人單打U11組季軍。值得一提的是，中正國小辜渝真在今年的全國少年桌球排名賽中，成功入選11歲組國家代表隊國手，成為中正國小首位桌球女國手，同時也是金門第一位少年女國手，相當不容易。

此次高雄決賽由許朕傑教練領軍，辜渝真選手在第一天賽程的第三場就遭遇今年曾在自由盃冠亞軍戰中對戰過的選手，從4月自由盃的對戰0:3落敗之後，在5月少年國手選拔時兩人又交手了一次，辜渝真掌握對手球風，以3:0獲勝。這次菁英賽則是戲劇性的從0:2落後逆風翻盤，最終3:2險勝，這期間的切磋交手，兩名選手的技術也不斷的進步。

▲▼ 中正國小桌球隊辜渝真入選11歲組國家代表隊國手，也是金門第一位少年女國手。（圖／記者林名揚翻攝）

第四場時遭遇同為今年度的國手，在以往的交手都是渝真獲勝，也許是心態上，又或者是賽前的比賽狀況差，這次不幸0:3落敗，原本以為過了強敵後就能一路順風，結果表現卻仍差強人意，不過在這高水平的競技當中更加體現出了「魔鬼藏在細節中」這句話，不僅是技術、戰術以及最重要的心態，稍有差錯就可能面對落敗。

緊接著第二天賽程，不論是落敗後的沮喪、賽前的狀況不理想等等，但這都是身為運動員要面對的一環，當下馬上做出了戰術的溝通以及心態上的調整，第二次賽的第一場還受第一次賽落敗的影響，場上一直處於落後，甚至打到了第五局決勝局時7:10落後，對手掌握了三個賽末點，此時無路可退的渝真挺了過來，連贏5分完成了驚天大逆轉，隨著這場的勝利，第二場又再度上演了自由盃冠亞軍的對戰，命運的安排第二天又讓兩人交手，也許是上一場的起死回生，這一場的渝真調適好自己的狀態，順利以3:1取得勝利，而後面的兩場比賽更是漸入佳境，找到了比賽的節奏，分別以3:0、3:1拿下兩場勝利，取得全國第三名的佳績。

▲▼ 中正國小桌球隊辜渝真入選11歲組國家代表隊國手，也是金門第一位少年女國手。（圖／記者林名揚翻攝）

辜渝真同學獲獎消息傳回學校，學校親師生均興奮不已，同感與有榮焉。校長陳為信感謝學區專業教練許朕傑及學校教練群蔡宇倫、陳雅倫、陳雯琦等同仁的辛勤指導。也感恩前任校長蔡雪芳和歷任校長，學務主任、體育組長們多年來的積極倡導耕耘播種，更感謝金門縣政府教育處、中正國小家長會和校友會、台灣STIGA總代理-王李中癸老闆、三元民宿、東昇乒訓、翊勝裝潢、譚湘蓉會計事務所等熱情人士及團體，長年來的支持與協助，為中正國小桌球運動打下堅實的基礎，才有今日的成果。

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