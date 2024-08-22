員工預支9千薪水落跑　PO通緝文書裝可憐「無法上班了」

記者黃翊婷／綜合報導

男子阿輝（化名）2019年9月間以日領薪水的方式在某餐廳工作，他因積欠債務，謊稱要繳房租向主管預支薪水9000元，接著變造通緝犯歸案證明書的日期傳給主管，聲稱自己要去開庭無法繼續上班，白白騙走9000元。彰化地院法官日前審理此案，並依行使變造公文書罪，判處阿輝有期徒刑6個月。

▲阿輝成功向主管預支薪水9000元，因無力償還，乾脆直接落跑不做了。（示意圖／記者周宸亘攝，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿輝2019年9月間以日領薪資方式在某餐廳工作，但因為積欠外債無力償還，他工作9天便向主管謊稱急需現金繳房租，等到轉正職之後，再由薪水中扣除預支的9000元。

阿輝成功預支薪水9000元，擔心遭到追討，還沒轉正職就直接落跑，他因另案通緝被查獲，竟異想天開，竄改法院核發的通緝犯歸案證明書上的日期，接著透過LINE傳給主管，聲稱自己因為要到地檢署開庭，所以無法繼續上班。

主管見阿輝遲遲不肯償還預支的薪水，這才驚覺受騙，趕忙報警處理。阿輝到案之後，對於上述犯行均坦承不諱。

彰化地院法官認為，阿輝明知自己債務纏身，根本無力償還借款，仍找藉口詐取金錢，還為了規避償還責任，變造法院公文書，隨即逃逸無蹤，行為確實不可取，考量到他已經坦承犯行，也與主管成立調解並賠償1萬元，最終依行使變造公文書罪，判處他有期徒刑6個月，全案仍可上訴。