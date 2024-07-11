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社會 社會焦點 保障人權

控警「精油誤當潤滑劑」害挨罰　女按摩師被自己客人打臉

記者黃翊婷／綜合報導

女子小彩（化名）在某美容坊擔任按摩師，她不滿警方在今年4月間突然衝進店裡搜查，還把按摩精油誤認為性交易使用的潤滑劑，害她挨罰1300元；但當日前往消費的男客作證，指認當時提供半套服務的小姐就是小彩。彰化地院法官日前審理此案，最終並未採信小彩的說詞，裁定駁回。

▲桃園市某色情按摩館越女提供「打手槍」服務遇臨檢，陳姓負責人被判刑2個月。（示意圖／取自視覺中國CFP）

▲小彩否認提供性交易，但被男客的證詞打臉。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

小彩在判決書中主張，她在美容坊從事按摩師工作，1300元是指壓、油壓、刮痧、拔罐的費用，計時100分鐘，今年4月20日警方突然直接衝進店裡搜查，結果不僅沒有搜查出保險套或沾有精液的衛生紙等證據，還錯把按摩精油當成性交易使用的潤滑劑，並對她開罰1300元。

不過，當日前往店裡消費的男客作證表示，按摩到一半的時候，2號小姐主動詢問是否願意加價700元進行半套服務，他答應了，小姐就開始提供服務，完事之後他就在房間裡面把現金直接交給對方。

彰化地院法官認為，經男客指認，2號小姐就是小彩，而且美容坊櫃檯人員、工作人員LINE群組對話提及半套服務價錢的部分，也與男客的證詞相符，可見男客的證詞應該不是虛構的。

法官表示，男客與小彩沒有仇怨，應當沒有設局誣陷的理由，況且如果他證實有從事性交易，也會遭到罰款，他實在沒有必要做出讓自己陷入罰鍰處分的證詞。最終，法官沒有採信小彩的說詞，並裁定駁回。

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