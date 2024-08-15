詐騙男被控假扮律師、黑道性侵女網友　獲判無罪原因曝光

記者黃翊婷／綜合報導

男子阿強（化名）假扮律師、黑道，對女網友A騙財騙色，得手117萬餘元，事後挨告性侵、詐欺。彰化地院法官日前審理之後，認為阿強的行為屬於感情欺騙，現有證據無法證明他有性侵行為，最終僅詐欺部分判處有期徒刑2年2個月，性侵部分無罪。

▲A女指控阿強涉嫌性侵。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

檢方起訴指出，阿強透過網路結識A女，佯稱自己是律師，願意幫忙解決A女與其他網友的糾紛，接著又假扮成黑道大哥，謊稱在處理事情時不小心將該名網友打死，需要律師費、喪葬費等費用，成功從A女手中騙得117萬4140元；阿強隨後又分別以黑道大哥的身分，將A女約出來見面，性侵得逞2次。

對於上述指控，阿強矢口否認性侵，但承認編造情節是為了騙錢，雙方發生性行為都是他用拜託的，沒有違反A女意願，他也沒有用要傷害他人等理由逼迫A女答應。

彰化地院法官檢視雙方對話紀錄，發現阿強與A女對話時，確實都是使用拜託、哀求的言詞，難認有壓抑A女性自主決定的意思自由，而在兩人的後續對話中，A女也沒有表現出不悅的情緒，難以佐證女方曾受到威逼強迫。

法官認為，性侵的部分只有A女的單一指控，沒有其他證據佐證，阿強的行為則屬於感情欺騙，考量到現有證據無法證明阿強有性侵行為，最終裁定無罪。

至於詐欺的部分，阿強被依詐欺取財罪，共2次，分別判處1年5個月、1年4個月，合併應執行刑期為2年2個月，全案仍可上訴。

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