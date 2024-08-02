6寶爸當車手發薪人跑了　倒貼2千元給同夥還要被關1年5個月

記者黃翊婷／綜合報導

男子阿傑（化名）育有6名子女，去年間他加入詐騙集團當車手，原本說好報酬為5000元，沒想到後來不僅給錢的人沒出現，他還先幫忙墊付2000元給同夥。彰化地院法官日前審理之後，依3人以上共同犯詐欺取財罪，判處阿傑有期徒刑1年5個月。

▲阿傑當車手沒賺到錢，還倒貼2000元。（示意圖／記者周宸亘攝，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿傑與另外3名男子都是同一個詐騙集團的成員，該集團利用「猜猜我是誰」的方式，打電話佯裝是受害者朋友，需要資金周轉，導致受害者上當，匯款45萬元至指定金融帳戶。

接著，阿傑與一名同夥依照指示，開車前往郵局將錢領出來，再存入另一個金融帳戶，製造金流斷點。後來2人雙雙被捕，到案之後對於上述犯行均坦承不諱。

阿傑還提到，他和詐團原本談好報酬為5000元，但後來給錢的人沒有出現，他還先墊付了2000元給同夥，實際上根本沒有拿到報酬。

彰化地院法官認為，阿傑正值壯年，卻不思循正當途徑獲取財物，反而加入詐團騙取他人錢財，嚴重破壞社會大眾彼此間的信任基礎及交易秩序，所生危害非輕，考量到他有6名子女需要扶養，最終依3人以上共同犯詐欺取財罪，判處他有期徒刑1年5個月，全案仍可上訴。