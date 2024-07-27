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社會 社會焦點 保障人權

賣春女完事見鈔票「黑黑的」氣炸　色男省3千元反賠15萬

記者黃翊婷／綜合報導

男子阿強（化名）有多次詐欺前科，去年6月間他透過交友軟體與女網友A相約進行性交易，完事之後將3張千元鈔票放進對方錢包；後來A女發現鈔票有被塗黑的痕跡，驚覺收到假鈔，憤而向警方報案。彰化地院法官審理之後，依詐欺得利罪，累犯，判處阿強有期徒刑5個月，得易科罰金15萬元。

▲▼女子、女人、女性、性行為、性愛、上床。（示意圖／CFP）

▲A女答應與阿強進行性交易，完事之後卻收到玩具假鈔。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿強去年6月間透過交友軟體結識A女，雙方聊了大半個月之後，他提議以3000元為代價進行性交易，並與A女相約至摩鐵碰面，完事之後便將3張千元鈔票放進A女的錢包。

後來A女發現阿強支付的千元鈔票上有被塗黑的痕跡，驚覺收到假鈔，於是主動前往警局報案。阿強到案之後坦承，是自己用黑筆把鈔票上的「玩具」2字塗黑，事後他曾封鎖A女；但不久之後，他改口聲稱是不小心拿錯玩具鈔票。

彰化地院法官認為，阿強事先將鈔票上的「玩具」2字塗黑，還刻意摺疊再放進A女錢包，避免直接交付，導致A女無法在第一時間發現假鈔，事後他甚至封鎖A女，可見他一開始就沒有打算付錢，「不小心拿錯」明顯是臨訟翻異之詞，不足採信。

法官表示，考量到阿強過去有多次詐欺前科，仍不知悔改，繼續詐騙他人，犯後先是坦承犯行，最終又改口否認，至今也尚未與A女達成和解或賠償損失，於是依詐欺得利罪，累犯，判處他有期徒刑5個月，得易科罰金15萬元，全案仍可上訴。

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