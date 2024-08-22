天空驚現「7個太陽」！僅維持1分鐘後消失　專家揭真相

▲大陸網友近日拍到「7個太陽」同框的奇景。（圖／翻攝自微博）

圖文／CTWANT

大陸四川省成都市一名網友近日拍到多顆太陽懸空的奇景，其中一段影片被發現最多可同時觀測到7個太陽，影片發布後，立即引發網友熱議，有人透露這是一種特殊的大氣光學現象，稱為幻日；也有不少網友笑稱「緊急召喚后羿」，「后羿來活了」。對此，專業人士解釋，此現象屬於夾層玻璃形成的虛像。

根據《三湘都市報》報導，影片顯示，隨著鏡頭漸漸放大，空中可見同時出現了幾個太陽，數一數竟然有7個，甚至在天邊的晚霞中連成一條線。拍攝者王小姐稱，影片是用手機隔著玻璃拍攝的，大概1分鐘後就消失了，很多人在不同角度都能看到，感覺很幸運。

影片在網路上引起討論，還有更多人分享從不同地點拍攝到的狀況，證明多顆太陽並非玻璃反射導致，而是真的懸在高空上。

對此，成都市氣象台首席預報員韋瑋透露，從氣象角度來看，確實有幻日的說法，所謂幻日，是一種大氣光學現象，是光線經過大氣中的冰晶或水滴折射和散射產生的視覺效果，形成條件非常苛刻。由於圖片是隔著多重玻璃拍攝的，也很有可能是玻璃、鏡頭等發生了多重反射和折射產生的現象。

另外，四川省天文科普學會副會長曾陽表示，這並非大氣現象也與高溫無關，「這名網友在拍攝時，是隔著夾膠玻璃的，可以說這是一種人為製造的光學現象。」曾陽認為，由於玻璃很厚，再加上是多層的，就會出現折射和反射的情況，在光學上，稱為虛像，「這些太陽中，只有一個是真實的太陽，其他幾個都是虛像，你看這些太陽的亮度是逐漸變小的。」

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