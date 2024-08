蘋果發布會邀請函瘋傳！他打臉自爆「是假的」：太無聊花10分鐘製圖

▲網上19日流出疑似為「蘋果新品發布會」邀請函的照片(左),令不少人聯想到iPhone 16 Pro接下來將推出的「沙漠鈦金屬」新色(右)。(組圖/翻攝自X)

記者葉睿涵/綜合報導

國外爆料大神Majin Bu在19日曝光一張疑似為「蘋果新品發布會」邀請函的照片,在網上引發熱議,認為蘋果近日將舉行iPhone 16等秋季新品發布會,不過如今有網友卻現身證實,這封邀請函其實是假的。

從社群平台X上流出的照片可見,這張所謂的「邀請函」寫道,蘋果邀請出席者在太平洋時間2024年9月10月上午10時(台灣時間9月11日凌晨1時)參加蘋果總部的賈伯斯劇院(Steve Jobs Theater)舉行的特別活動。

這張底色為黑色的圖片,上面有著朦朧的沙漠金蘋果logo,令不少人聯想到iPhone 16 Pro接下來將推出的新色「沙漠鈦金屬」。與此同時,圖片中也出現了「準備-預備-捕捉」(Ready. Set. Capture.)的字眼,似乎是在對應今年新機新增的「Capture Button」拍照按鍵。

Fun fact: i made the "leaked" Apple Event invite in less than 10 minutes using figma and an Ai generated texture

and i sent it to the leaker just because i was bored pic.twitter.com/3tX9QgUy4p