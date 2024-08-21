蘋果發布會邀請函瘋傳！他打臉自爆「是假的」：太無聊花10分鐘製圖

▲網上19日流出疑似為「蘋果新品發布會」邀請函的照片（左），令不少人聯想到iPhone 16 Pro接下來將推出的「沙漠鈦金屬」新色（右）。（組圖／翻攝自X）

記者葉睿涵／綜合報導

國外爆料大神Majin Bu在19日曝光一張疑似為「蘋果新品發布會」邀請函的照片，在網上引發熱議，認為蘋果近日將舉行iPhone 16等秋季新品發布會，不過如今有網友卻現身證實，這封邀請函其實是假的。

從社群平台X上流出的照片可見，這張所謂的「邀請函」寫道，蘋果邀請出席者在太平洋時間2024年9月10月上午10時（台灣時間9月11日凌晨1時）參加蘋果總部的賈伯斯劇院（Steve Jobs Theater）舉行的特別活動。

這張底色為黑色的圖片，上面有著朦朧的沙漠金蘋果logo，令不少人聯想到iPhone 16 Pro接下來將推出的新色「沙漠鈦金屬」。與此同時，圖片中也出現了「準備-預備-捕捉」（Ready. Set. Capture.）的字眼，似乎是在對應今年新機新增的「Capture Button」拍照按鍵。

Fun fact: i made the "leaked" Apple Event invite in less than 10 minutes using figma and an Ai generated texture

and i sent it to the leaker just because i was bored pic.twitter.com/3tX9QgUy4p — Lore (@lorevfx) August 20, 2024

相關照片在網上曝光後，瞬間引發瘋傳，不少果粉也對新品即將上市感到十分期待。然而，X平台的用戶Lore卻在事後貼出影片，坦承這場「邀請函」其實是他只花了10分鐘，用線上免費的設計工具Figma，搭配AI生成製成的假照片，而他之所以製作假圖，並發給爆料大神僅僅是因為「太無聊了」。