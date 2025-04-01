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蘋果 iOS 18.4更新一次看　新增8 emoji、蘋果AI再調整

記者蘇晟彥／綜合報導

蘋果 4月1日推出 iOS 18.4更新，相較於前幾次的安全隱私相關維護，本次著重在介面調整、 AirPods Max 升級成支援無損音質等、加入新的emoji等，《ETtoday新聞雲》也替讀者整理的幾項重點，更詳細內容可至蘋果官網公告查詢。

▼這次新增8項新emoji表情符號。（圖／翻攝自emojipedia）

▲▼

在本次更新中，「AirPods Max」將成為唯一能讓音樂人以「個人化空間音訊」創作與混音，並支援頭部追蹤的耳機，在下個月全新軟體更新後，AirPods Max 將帶來保真壓縮音訊與超低延遲音訊，為音樂製作提供極致的聆聽體驗與更強效能。

此外，新Emoji 表情符號包含 黑眼圈、指紋、水間痕跡、樹、根莖蔬菜、豎琴、鏟子和 水痕。在Apple Intelligence上，更新三大重點，但目前繁體中文仍然不在支援範圍。

⬦「優先通知」顯示在通知頂部，會更突出顯示可能需要立即關注的重要通知。（僅限Apple Intelligence模式下）
⬦Sketch（素描風格） 現在已經加入 Image Playground 中的附加樣式選項提供，讓您可以創建精美的素描畫。
⬦可透過「動作按鈕」觸發 Visual Intelligence（主要給 iPhone 15 Pro、iPhone 16e）。
⬦支援另外 8 種語言和 2 種英語地區，包括英語（印度、新加坡）、法語（法國、加拿大）、德語（德國）、義大利語（義大利）、日語（日本）、韓語（韓國）、葡萄牙語（巴西）、簡體中文和西班牙語（西班牙、拉丁美洲、美國）。

在其他調整中包含

⬦Safari 的最近搜尋建議，可協助您在開始新查詢時快速返回上一個搜尋主題。
⬦App Store 將包含用戶評論摘要，可以一目了然地獲得其他用戶的有用評論。
⬦在App Store 按下「暫停和恢復」按鈕，應用程式下載或更新不會遺失進度等等。

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