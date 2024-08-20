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iPhone 16發表日曝！　蘋果邀請函遭洩「增新色、實體按鈕」

▲蘋果2024發表會邀請函疑似外流。（圖／翻攝X）

▲蘋果2024發表會邀請函疑似外流。（圖／翻攝X）

記者張靖榕／綜合報導

蘋果公司（Apple）的新品發表會即將到來，知名爆料帳號19日搶先曝光一張疑似蘋果最新發表會的邀請函，該發表會預計於太平洋時間2024年9月10日上午10時（台灣時間則是在9月11日凌晨1時）舉行。然而，此一消息並未獲蘋果官方或任何可信任的第三方證實。

社群平台X爆料帳號「Majin Bu」於19日發布推文，分享該張邀請函的封面。他說透露者要求匿名，根據內容，蘋果秋季發表會將於加州庫比蒂諾市（Cupertino）蘋果總部舉行。

邀請函上的字樣《準備好，預備，捕捉》（Ready. Set. Capture.）引起人們的猜測，似乎暗示iPhone 16系列將新增實體拍照按鈕（Capture Button，又稱操作按鈕）。此外，《科技玩家》曾報導iPhone 16 Pro 系列可能會推出一款名為「沙漠鈦金屬」（The desert titanium）的神秘新色，和邀請函上的色調相吻合，使得爆料的可信度進一步提升。

▲蘋果iPhone 16系列新色曝光。（圖／翻攝X）

▲蘋果iPhone 16系列新色曝光。（圖／翻攝X）

儘管Majin Bu提到無法完全驗證這些資訊的真實性，但他認為，根據目前的消息來看，似乎頗具可信度。

按照以往慣例，iPhone通常會在發表會後的當周周五開始接受預購。因此，若這次發表會如期在台灣時間9月11日舉行，預購時間可能會定在9月13日（周五）。

此一消息讓許多網友感到興奮，紛紛留言，「（邀請函）新顏色一目了然」、「真的確認是便便鈦合金色」、「看來相機鏡頭會有大幅提升！」

不過有許多網友對此表示懷疑，認為邀請函看起來不夠真實，「這個邀請函看起來太過簡單了，蘋果通常都會賣關子」、「這是我看過最假的邀請函」。

目前外界普遍猜測，蘋果在9月的發表會上可能會推出iPhone 16系列、Apple Watch 10（又稱Apple Watch X）、Apple Watch SE 3、Apple Watch Ultra 3，以及入門款和中階款的AirPods（AirPods Lite、AirPods 4）等一系列新品。

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關鍵字：

Majin BuiPhone16蘋果

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