如何偷看LINE訊息？　3招解決預覽聊天室「不被發現已讀」

▲LINE的已讀功能讓人又愛又恨。（示意圖／記者鄺郁庭攝）



網搜小組／許力方報導

資策會調查顯示，台灣網友最常用的2大通訊軟體，LINE佔87%，但民眾對「已讀」功能又愛又恨，常常不小心點開查閱，造成「已讀不回的焦慮」，到底要怎麼做才能不顯示已讀又能看到LINE訊息？有三大招可以試試，不需要安裝其他APP就能完成。

第一招（iOS、安卓皆適用）：

打開LINE的【設定】功能，進入【提醒】，將「顯示訊息內容」打開，並開啟手機設定，在通知設定中，開啟LINE的「顯示預覽」。即可在通知中心看到所有LINE的通知預覽訊息，無須進入LINE聊天室查閱，不過若一次訊息太多，或是訊息太長則無法完整閱讀。

▼打開LINE顯示訊息內容，可在通知中心預覽訊息而不已讀。（圖／ETtoday新聞雲）



第二招（iOS、安卓皆適用）：

收到LINE訊息後，將手機切換成「飛航」模式，確認斷開網路後，點開聊天室查閱訊息，之後開啟「多工模式」，將LINE程式頁面上滑關閉，接著才恢復連上網路，即可偷看訊息不顯示已讀。

第三招（iOS適用）：

在配備3D Touch的iPhone上，在LINE聊天頁面中，使用「長按」手勢，來查看想要預覽的聊天室訊息，請小心不要手殘輕點開，只要長按住目標聊天室，即可放大顯示預覽訊息，而不被對方發現已讀，但同樣有無法瀏覽全部訊息的缺點。

▼iPhone可長按偷看訊息。（圖／ETtoday新聞雲）



事實上，LINE訊息「已讀不回」的焦慮經常引起熱烈討論，日前曾有網友在Threads發文稱，每次IG訊息視窗顯示「正在輸入訊息...」時，他當下一定會馬上滑掉，就怕訊息跳出來，隨即已讀會超尷尬。文章引起萬人共鳴+1回應，「我也是！超怕對方傳過來我立刻已讀，有種立刻就要回覆的壓力」、「不想讓人知道自己秒讀」、「馬上滑走，在默默從通知看」、「訊息發出去，看到突然跳已讀我也會嚇瘋滑開」。