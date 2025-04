iPhone 6s 續命成功！蘋果替8款舊機修復安全漏洞

▲距離iPhone6s上市即將10年。(圖/蘋果官網)

記者吳立言/綜合報導

蘋果昨(1日)正式推出最新版 iOS 18.4,帶來多項新功能並修復了多達 60 個安全漏洞。然而,蘋果並未忘記還在使用舊款 iPhone的用戶,同步釋出了 「iOS 16.7.11 和 iOS 15.8.4」,讓上市「即將滿 10 年的 iPhone 6s 」也得以更新。

這次針對舊機型的更新主要修補了兩個已被證實遭用於特定人士的安全漏洞。其中一個漏洞可能透過實體攻擊來繞過 USB 限制模式,影響鎖定裝置的安全性;另一個則允許惡意網頁內容突破 Web 內容沙盒(一種安全機制,為執行中的程式提供隔離環境。 )的限制,對使用者構成潛在威脅。



這些更新一共涵蓋 8 款舊機型,包括 iPhone 6s 系列、iPhone 7 系列和 iPhone 8 系列等。蘋果也提醒舊 iPhone 用戶盡快升級,以確保裝置安全。

◆iOS 16.7.11 適用機型

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone X

◆iOS 15.8.4 適用機型

iPhone 6s

iPhone 6s Plus

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone SE(第 1 代)

另外,外界關注的下一代 iOS 19 預計在 6 月的 WWDC 開發者大會亮相,傳言將帶來近十年來最大幅度的改版。不過,iPhone XR、iPhone XS 和 iPhone XS Max 恐怕無法升級,這三款機型預計將於今年正式退出支援名單。