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iPhone16基本款銷量下降　通信行統計：Pro系列佔7成

記者蘇晟彥／綜合報導

自 iPhone 16 系列上市至今已滿半年，在台累計銷量達104萬台，相較去年同期iPhone 15系列，略減4%。雖然總銷量微幅下滑，但不影響高階機型的強勁表現，傑昇通信根據市場數據顯示，iPhone 16 Pro系列佔據蘋果總銷量近七成，成為近期銷量成長的主力，而基本款與Plus版本的表現每況愈下，相較去年同期衰退約25%；此外，全系列售價在上市半年後仍維持約10%的跌幅，反映市場對價格調整的敏感度減弱，以及消費者換機需求未見明顯增長。

▼根據傑昇通信統計，iPhone 16主力仍為Pro系列。（圖／記者林敬旻攝）

▲iPhone16開賣，直營店實機拍攝。（圖／記者林敬旻攝）

進一步觀察新舊iPhone的價格資訊及銷量排名，前五名銷售最好的還是iPhone 16系列，全台最大連鎖通訊門市─傑昇通信表示，iPhone 16 Pro（256GB）與 iPhone 16 Pro Max（256GB）穩居銷量冠軍，不僅通路促銷後，售價較官方售價折扣9~11%較好入手，帶動旗艦機銷量佔比高達七成，顯示市場對旗艦機型的偏好，也成為蘋果近年來高階市場策略最成功的一次。

傑昇通信指出，由於AI應用、影片錄製與遊戲需求大幅提升，許多用戶也偏好更大的儲存空間，根據數據顯示，512GB容量以上的iPhone 16機型銷量較去年同期成長30%，特別是iPhone 16 Pro（512GB）和1TB容量的銷量比重明顯提升6成以上，這一趨勢也使蘋果推動大容量版本的生產，以符合市場需求，預期iPhone 17系列的旗艦機型配貨比例也將進一步提高。

與高階機型的熱賣形成對比的則是，標準版iPhone 16（128GB）與 iPhone 16 Plus（128GB），單機銷量較去年同期平均下滑25%；傑昇通信認為，消費者對於基本款機型的興趣減少，除了與規格升級幅度有限、用戶使用偏好改變，轉往256GB容量以上機型，以及市場上同價位帶中，不乏高規格的Android競品壓力增加有關。此外，蘋果今年2月的生力軍iPhone 16e在市場上雖未掀起熱潮，但仍以128GB容量穩定銷售，吊車尾進榜，目前空機價格跌至2萬以下，降幅約10%，成為入門用戶與預算有限消費者的新選擇。

隨著iPhone 16系列的推出，舊款iPhone 15（128GB）價格跌幅已達19%，進一步觀察市場銷售數據，空機價格崩跌至20,890元的iPhone 15（128GB），單機銷量大減66%；傑昇通信坦言，主要是iPhone 15機型已進入快速去化階段，電商平台與通路商紛紛加速清庫存，加大降價幅度，使其成為近期市場上折扣幅度最大的蘋果機型，但市場換機潮仍集中在iPhone 16或升級至Pro以上機型。

▲▼ 。（圖／傑昇通訊提供）

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