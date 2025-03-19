LINE詐騙3月暴增80%　官方公布３大騙招…發現被盜立刻通報

記者蘇晟彥／綜合報導

台灣詐騙金額屢創新高，近一周就有14億遭到詐騙，對此，LINE官方公布，與二月相比，三月同期LINE帳號被盜進而來信客服的件數增加80%，提醒用戶必須小心。此外，「帳號釣魚」、「電話號碼盜用」、「電腦版盜用」三種盜取帳號最為常見，如發現LINE帳號已經被盜，請立即填寫客服表單協助處理。

手法1：留意「寵物投票」 絕不在網頁輸入LINE簡訊認證碼 就不怕被騙

不肖份子手法以「幫我們家寵物投票」、「幫孩子的繪畫作品投票」等名義，引導用戶需「登入LINE後」才能進行下一步。然後利用假的登入頁面，讓用戶在頁面上留下LINE帳號的電話號碼、密碼，以及「簡訊認證碼」，此時用戶的帳號就會被盜取了。請留意，任何LINE登入「網頁」，都不需要「輸入簡訊認證碼」，也不需要「點選移動帳號選項」。因此，只要在任何「網頁」看到上述兩點，就可以100%確認是帳號釣魚。（延伸閱讀：記住這一招，LINE帳號不被盜！）

手法2：「電話號碼盜用」 只要絕不透露LINE簡訊認證碼 就不怕被騙

不肖份子於社群平台張貼假的「徵求網路家庭代工」等貼文，請用戶留下電話，然後透過對話誘使用戶也提供LINE簡訊認證碼，接著就會拿電話號碼來註冊LINE帳號，並輸入LINE簡訊認證碼，這樣就可以盜走LINE帳號。請留意「LINE簡訊認證碼請勿透漏給任何人」，這樣就不怕被盜了。（延伸閱讀：【圖解防詐】守護LINE帳號 3不1提醒避詐騙）

手法3：留意「電腦版盜用」 避免掃不明來源的QR Code 並隨時注意有無異常登入通知

不肖份子手法以「加好友可免費領取遊戲幣」等名義，提供假的QR Code給用戶加好友，但這個QR Code其實不是「加好友」用途。用戶掃碼後，不肖份子就可使用用戶的帳號，開始發送大量垃圾訊息甚至進行詐騙。如發現有異，例如在手機上收到「LINE」系統帳號提醒有登入其他裝置的通知，不是本人所操作，可趕緊直接在訊息所附連結中點選登出。（延伸閱讀：從「登入中的裝置」日常檢查LINE帳號安全）