iPhone出現以下三種狀況就該考慮更換電池　4月份優惠出爐

記者吳立言／綜合報導

▲當iPhone出現三種狀況就需考慮更換電池 。（圖／記者蘇晟彥攝）

手機電池也有生命週期，當iPhone出現這以下三種狀況時，那麼就該考慮更換電池。

◆電池健康度低於80%

◆充電速度變慢或耗電異常

◆手機已使用超過 2 年

一般來說，iPhone電池的壽命約為500次充電循環（約 2 年）。若經常讓電量完全耗盡，或長時間維持100% 充電狀態，都可能加速電池老化。建議將電量維持在20%至80%之間，並開啟「最佳化電池充電」功能，以延長電池壽命。

此外，雖然副廠電池價格較低，但其品質、耐用度和穩定性可能不如原廠電池，甚至影響手機安全性。更換副廠電池後，可能無法顯示電池健康度，還可能導致 原廠保固失效，影響手機的二手價值。因此，若需更換電池，建議選擇 Apple 原廠或授權維修中心，確保品質與安全。

另外神腦也提醒，用戶送修前，記得先備份手機內的資料，並關閉「尋找我的iPhone」功能，以利加快更換流程。

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