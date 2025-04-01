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iPhone出現以下三種狀況就該考慮更換電池　4月份優惠出爐

記者吳立言／綜合報導

▲▼ iPhone 16e,iPhone16e 。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲當iPhone出現三種狀況就需考慮更換電池 。（圖／記者蘇晟彥攝）

手機電池也有生命週期，當iPhone出現這以下三種狀況時，那麼就該考慮更換電池。
◆電池健康度低於80%

◆充電速度變慢或耗電異常

◆手機已使用超過 2 年

一般來說，iPhone電池的壽命約為500次充電循環（約 2 年）。若經常讓電量完全耗盡，或長時間維持100% 充電狀態，都可能加速電池老化。建議將電量維持在20%至80%之間，並開啟「最佳化電池充電」功能，以延長電池壽命。

此外，雖然副廠電池價格較低，但其品質、耐用度和穩定性可能不如原廠電池，甚至影響手機安全性。更換副廠電池後，可能無法顯示電池健康度，還可能導致 原廠保固失效，影響手機的二手價值。因此，若需更換電池，建議選擇 Apple 原廠或授權維修中心，確保品質與安全。

另外神腦也提醒，用戶送修前，記得先備份手機內的資料，並關閉「尋找我的iPhone」功能，以利加快更換流程。

燦坤 & 神腦 iPhone 電池更換優惠活動

▲▼4月份平電池更換優惠。（圖／官網）
★燦坤換電池優惠
活動時間：2025 年 4 月 1 日 至 4 月 30 日
維修方式：至燦坤 Apple 授權維修中心，享 「電池＋保貼」組合優惠價
額外優惠：活動期間內，符合「燦、坤、蘋、果、維、修」任一字並分享貼文，可再享最高 1,000 元折扣
適用機型：僅 iPhone 11、iPhone 12、iPhone 13、iPhone 14、iPhone 15 系列

▲▼4月份平電池更換優惠。（圖／官網）

★神腦電池舊換新優惠
活動時間：2025 年 4 月 1 日起開放網路預約
優惠內容：

iPhone 11 / 12 / 13 系列（原價 2,990 元）→ 現折 500 元

iPhone 14 / 15 系列（原價 3,350 元）→ 現折 700 元

完修後購買配件 → 現折 390 元

Mac 筆電維修：免檢測費，最高可省 1,200 元

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