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沖繩台灣客持續復甦！平均住宿從3.3晚增至4.7晚　比疫情前還高

▲▼沖繩那霸鳥瞰圖,2019年8月22日。（資料照／CFP）

▲台灣到沖繩觀光的遊客增加。（資料照／VCG）

文／中央社

日本沖繩民間智庫等公布研究報告指出，2023年度共有52萬8500名台灣人赴沖繩觀光，在整體外國觀光客中占比逾4成居冠，且平均住宿從疫情前2019年的3.3晚，增至2023年的4.7晚。

日本沖繩電視台及琉球放送（RBC）報導，日本琉銀綜合研究所和處理造訪沖繩外國旅客大數據的企業，共同發表一份有關台灣入境旅客的研究報告。

報告指出，2023年度共有52萬8500名台灣旅客造訪沖繩，雖然尚未恢復到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情前的水準，但由於兩地直航班機數量已重啟到8成，相比亞洲其他地區持續呈現復甦。

不僅造訪人數持續恢復往日水準，這份報告也指出旅行意願升高加上日圓貶值，讓台灣旅客到沖繩觀光停留天數增加，從疫情前2019年的平均住宿3.3晚，增加到2023年的4.7晚。

在造訪沖繩的外國觀光客中，台灣旅客以占比41.8%居冠，加上台灣旅客赴日本觀光的回訪率來到極高的80%，可以想像日本各地接下來搶客情況將相當激烈。

琉銀綜合研究所董事宮國英理子表示，未來除了提升對外語的因應能力和推廣非現金支付外，也需要充實善用沖繩自然與文化的體驗型內容。

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