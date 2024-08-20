靖國神社又遭亂塗鴉「狗屎」、「去死」　犯案男恐已逃回中國

▲日本靖國神社19日凌晨又被發現遭人亂塗鴉，寫下不堪入目的字句。（圖／翻攝自X）

記者羅翊宬／編譯

最近中國「小粉紅」在日本不斷惹事，繼一名中國籍員工在NHK廣播電台聲稱釣魚台（尖閣諸島）為中國領土後，位於東京都千代田區的靖國神社又遭人亂塗鴉！只見神社入口石柱被以黑筆用簡體中文寫下「狗屎」、「去死」，儘管日本警方透過監視器捕捉到異常身影，然而犯案者恐怕早已逃回國。

根據《日本放送會》、《富士新聞網》，靖國神社19日清晨4時被職員發現遭到塗鴉，只見神射入口處的石柱上被人以簡體中文塗寫「廁所」、「狗屎」、「軍國主義」、「去死」等不堪入目的字句，此案獲得警視廳高度重視。

警視廳以毀損器物的方向偵辦案件，隨後在調閱監視器後，的確發現一名形跡可疑的男子在18日晚間爬上石柱。

▲疑似犯案的中國籍男子爬上石柱平台，目前已經從羽田機場搭機回國。（圖／翻攝自X）

不過，日本警方在瀏覽中國網路社群平台後，卻發現疑似犯案的男子，恐怕早已經成功從日本出境、逃回國。因為從中國微博上，可以找到疑似犯案男子的發文，照片中一名戴著口罩的年輕男子站在神社入口前，相片拍攝時間為18日晚間24分，內文透露「出國」。

知情的中國網友透露，該名犯案的男子已經從羽田機場搭乘夜晚的航班返回中國。

畫面被上傳到社群平台X，網友們噓聲不斷，「臭鼬族！趁月黑風高織業帶上口罩，像賊一樣隨意大小便」、「能給在日本生活的華人們一點退路嗎？你們一次又一次塗鴉、撒尿，是很爽沒錯，但考慮過日本人對華人的態度嗎？」、「中國這些垃圾正在喚醒日本對整個中國的防範和牴觸心理」。