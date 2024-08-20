　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

靖國神社又遭亂塗鴉「狗屎」、「去死」　犯案男恐已逃回中國

▲▼靖國神社石柱被以簡體中文塗鴉「狗屎」、「去死」。（圖／翻攝自Yahoo JP）

▲日本靖國神社19日凌晨又被發現遭人亂塗鴉，寫下不堪入目的字句。（圖／翻攝自X）

記者羅翊宬／編譯

最近中國「小粉紅」在日本不斷惹事，繼一名中國籍員工在NHK廣播電台聲稱釣魚台（尖閣諸島）為中國領土後，位於東京都千代田區的靖國神社又遭人亂塗鴉！只見神社入口石柱被以黑筆用簡體中文寫下「狗屎」、「去死」，儘管日本警方透過監視器捕捉到異常身影，然而犯案者恐怕早已逃回國。

根據《日本放送會》、《富士新聞網》，靖國神社19日清晨4時被職員發現遭到塗鴉，只見神射入口處的石柱上被人以簡體中文塗寫「廁所」、「狗屎」、「軍國主義」、「去死」等不堪入目的字句，此案獲得警視廳高度重視。

警視廳以毀損器物的方向偵辦案件，隨後在調閱監視器後，的確發現一名形跡可疑的男子在18日晚間爬上石柱。

▲▼疑似犯案的中國籍男子爬上石柱平台，目前已經從羽田機場搭機回國。（圖／翻攝自X）

▲疑似犯案的中國籍男子爬上石柱平台，目前已經從羽田機場搭機回國。（圖／翻攝自X）

不過，日本警方在瀏覽中國網路社群平台後，卻發現疑似犯案的男子，恐怕早已經成功從日本出境、逃回國。因為從中國微博上，可以找到疑似犯案男子的發文，照片中一名戴著口罩的年輕男子站在神社入口前，相片拍攝時間為18日晚間24分，內文透露「出國」。

知情的中國網友透露，該名犯案的男子已經從羽田機場搭乘夜晚的航班返回中國。

畫面被上傳到社群平台X，網友們噓聲不斷，「臭鼬族！趁月黑風高織業帶上口罩，像賊一樣隨意大小便」、「能給在日本生活的華人們一點退路嗎？你們一次又一次塗鴉、撒尿，是很爽沒錯，但考慮過日本人對華人的態度嗎？」、「中國這些垃圾正在喚醒日本對整個中國的防範和牴觸心理」。

ET快訊
水氣增「雨最大時間曝」　9縣市入夜颳強風到明天
駐外官員爆性騷當地人！　記大過重懲召回
網轟「雨天收傘」　銀行貸款滿水位購屋族哀鴻遍野
3度開庭首見黃子佼鞠躬2次！　3律師出庭護衛
汪建民罹癌！「喚不醒失智母」掀鬧翻親哥內幕
快訊／中信金搶親！　正式宣告買新光金
快訊／下班注意！新北5地淹水警戒　淡水、八里列一級
快訊／下班注意！3地雨勢升級　13縣市豪大雨特報

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

3歲童和拾荒爸媽睡寺廟外　45歲男忍不住抱走性侵！嘴唇背部全是咬痕

靖國神社又遭亂塗鴉「狗屎」、「去死」　犯案男恐已逃回中國

哈日族快看！記名西瓜卡確定回歸了　9月1日重啟販售

台北被評最不適合步行城市！景點距離超遠　1日遊就耗掉1.5大麥克熱量

24歲小將奪菲國首金！獲贈1800萬豪宅　客廳桌子是「奧運金牌」做的

馬斯克回應川普入閣邀約！X上喊「願意服務」　網看圖笑瘋：有亮點

拜登超正女兒罕見亮相！拜登上台被逼哭頻拭淚　台下黨員淚喊謝謝

遊客搭新幹線「行李箱放進行李區」　日本人一看火大

路透：2德國軍艦正在待命　9月可能穿越台灣海峽

調3分之1兵力還不夠！白俄邊境增派飛機、防空部隊　憂遭入侵

統神拳擊機測試拳頭威力　打出「學生妹軟拳」嚇傻

胡瓜酸謝忻阿翔玩投懷送抱　談兒子沒知名度：孫鵬羨慕

26歲美女乩童關公上身　霸氣騎馬遶境帥呆眾人

拍美食影片門牙突掉落　正妹錯愕傻眼：怎麼辦

《拳上》統神狂吼：我叫你閉嘴！　蹦闆「打輸退自媒體」再岔賭百萬

【怎麼這麼晚回來？】 一回家就看到貓貓在等門 哀怨完開蹭～

李洋憂身材變形摸肚「大家督促我」　林郁婷高EQ回應川普：包容不同聲音

車開到一半車標飛走！直接到報廢廠買一塊XD

戴資穎擂台單挑林郁婷！　拳后「螃蟹拳」被反制笑翻

東豐快工人遭壓4hrs尋獲！巨量鋼筋倒塌奪命　營建商封路不給拍

3歲童和拾荒爸媽睡寺廟外　45歲男忍不住抱走性侵！嘴唇背部全是咬痕

靖國神社又遭亂塗鴉「狗屎」、「去死」　犯案男恐已逃回中國

哈日族快看！記名西瓜卡確定回歸了　9月1日重啟販售

台北被評最不適合步行城市！景點距離超遠　1日遊就耗掉1.5大麥克熱量

24歲小將奪菲國首金！獲贈1800萬豪宅　客廳桌子是「奧運金牌」做的

馬斯克回應川普入閣邀約！X上喊「願意服務」　網看圖笑瘋：有亮點

拜登超正女兒罕見亮相！拜登上台被逼哭頻拭淚　台下黨員淚喊謝謝

遊客搭新幹線「行李箱放進行李區」　日本人一看火大

路透：2德國軍艦正在待命　9月可能穿越台灣海峽

調3分之1兵力還不夠！白俄邊境增派飛機、防空部隊　憂遭入侵

世新大學財金系站穩AI數位時代　模擬金融市場環境供實作與競賽

3歲童和拾荒爸媽睡寺廟外　45歲男忍不住抱走性侵！嘴唇背部全是咬痕

蔡阿嘎正式提告酸民！　心疼兒遭不實指控：嚴重的造謠

說好不用錢　男友邀同居「秒改口補貼7000元」！網：騙妳繳房貸

聯邦快遞推出監測和干預解決方案　提升全球供應鏈可視性

靖國神社又遭亂塗鴉「狗屎」、「去死」　犯案男恐已逃回中國

一次集滿巨星和金牌！微風信義「蒙地卡羅之夜」極致奢華　尹斗俊也來最頂派對

2024台灣文博會在台南！有10米高超萌「巷仔貓」　還能看日式建築

大谷翔平獲美國棒球雜誌評比三項第一！今永昇太也上榜

過世一周才被發現！鳳小岳開門看見「遺體留的組織液」為戲豁出去

「7kg肥貓鬧鐘」凌晨狂踏　奴才崩潰：我快往生了

國際熱門新聞

即／北韓士兵「跨越分界線」投誠　南韓證實

只差1個號碼中大獎　男隔天再買同彩券中千萬

剪刀遺失害日本機場大亂　200多航班延誤

河口湖「富士山黑幕」要拆了

「超級藍月」今年首度亮相！　NASA：距地球最近位置

清潔員「拔出一根人骨」　意外發現疑屋主失蹤10年母親

遠古海蠍身長2.74公尺　滅絕成謎團

Fed首度降息市場憂「賣股避風頭」　7次歷史經驗一次看

AMD收購ZT Systems　挑戰輝達地位

大馬女師遭「裸身肢解」　只找到頭顱身體

「英國比爾蓋茲」出事！　豪華遊艇沉沒西西里島外海

醉男打空服員一巴掌引發大戰　飛機迫降

英企業家地中海失蹤　遊艇遇風暴沉沒

女醫遭多人姦殺　她爆恐怖細節：體內有150ml精液

更多熱門

相關新聞

記名西瓜卡確定回歸！　9月1日重啟販售

記名西瓜卡確定回歸！　9月1日重啟販售

要去日本旅遊卻沒有西瓜卡的人注意了，這張被譽為「旅日神卡」，有著可愛企鵝照的西瓜卡，記名式卡片在停售1年後確定重啟販售，時間點也正式宣布。

日本超準心測！找出你內心深處的渴望

日本超準心測！找出你內心深處的渴望

遊客把行李箱放進行李區　日本人超火大

遊客把行李箱放進行李區　日本人超火大

自民黨總裁選舉活動展開！河野太郎拜會岸田

自民黨總裁選舉活動展開！河野太郎拜會岸田

剪刀遺失害日本機場大亂　200多航班延誤

剪刀遺失害日本機場大亂　200多航班延誤

關鍵字：

日韓要聞靖國神社塗鴉日本

讀者迴響

熱門新聞

上班族卡忠孝橋！「生意奇才」直接賣早餐

即／送醫畫面曝！彰化海龍離岸風電傷者增至14人

孫德榮要領養「19歲反骨成員」！3億遺產全給他

快訊／快改道！　忠孝橋「拖板車撞斷護欄」全線封閉

即／苗栗28歲人妻被擄原因曝　4綁匪討債全數落網

快訊／中信金搶親！　正式宣告買新光金

即／28歲人妻當街被擄關嘉義！警先逮1嫌逼放人

前體育主播爆AI女神李珠珢「跟台灣球隊談好了」

2公司股票恐變壁紙！交不出財報遭公告停止買賣

「台灣第一女優」交往醫師男友5年

即／彰化海龍離岸風電CO2外洩　9人送醫

鋼樑砸毀忠孝橋！聯結車駕駛遭上銬移送畫面曝

抄襲丟碩士！李眉蓁重讀成功畢業

恐怖畫面曝！CO2白瀑布狂洩　工人逃出秒昏迷被抬走

即／高虹安貪污北檢提上訴　建請不要給王郁文緩刑

更多

最夯影音

更多

統神拳擊機測試拳頭威力　打出「學生妹軟拳」嚇傻

胡瓜酸謝忻阿翔玩投懷送抱　談兒子沒知名度：孫鵬羨慕

26歲美女乩童關公上身　霸氣騎馬遶境帥呆眾人

拍美食影片門牙突掉落　正妹錯愕傻眼：怎麼辦

《拳上》統神狂吼：我叫你閉嘴！　蹦闆「打輸退自媒體」再岔賭百萬

熱門快報

營養美味番薯好處多多

營養美味番薯好處多多

「文里補習班」開課啦！用「夯番薯脆片」做出營養又好吃的脆脆零嘴，吃出長壽力！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面