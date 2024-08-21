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歐盟對陸電動車祭最高稅率36.3%　陸商務部：將採取措施捍衛權益

▲大陸商務部,商務部大樓。（圖／CFP）

▲大陸商務部。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

歐盟委員會於當地時間8月20日向相關方公開對從中國進口的純電動車徵收最終反補貼稅的決定草案，將對擬議稅率進行小幅調整。對此，大陸商務部隨後也發聲明，該終裁披露是基於歐方單方認定的「事實」，而非雙方共同認可的事實，中方對此堅決反對、高度關切，中方將採取一切必要措施，堅決捍衛中國企業的正當權益。

據大陸商務部網站20日晚發布，大陸商務部新聞發言人表示，中方多次指出，歐方對華電動汽車反補貼調查預設結論，在調查各環節的作法均違背其承諾的「客觀、公正、非歧視、透明」原則，也不符合世貿組織規則，是以「公平競爭」為名行「不公平競爭」之實。

發言人稱，在本案調查過程中，中國政府和中國業界透過提交答卷、書面評論、聽證會陳述意見等多種方式，提供數萬頁的法律文件和證據資料，全面、深入地就歐方「不合理、不合規」做法進行抗辯，並指出歐方對中國電動汽車設限將擾亂包括歐盟在內的全球汽車產業鏈供應鏈穩定，損害歐盟消費者利益，破壞歐盟自身綠色轉型和全球應對氣候變化合作的大局。

發言人進一步說，歐方此次公布的終裁披露並未充分吸納中方意見，仍堅持錯誤做法，裁出高額稅率，還利用抽樣區別對待中國不同類型企業，扭曲調查結果。該終裁披露是基於歐方單方認定的「事實」，而非雙方共同認可的事實，中方對此堅決反對、高度關切。

發言人強調，6月底以來，中歐雙方基於事實與規則，就本案展開十餘輪技術磋商。中方一直本著最大誠意，致力於透過對話磋商與歐方妥善處理貿易爭端，希望歐方切實與中方相向而行，本著理性、務實的態度，加快探討妥善解決方案，用實際行動避免貿易摩擦升級，「中方將採取一切必要措施，堅決捍衛中國企業的正當權益。」

此前，歐盟執委會針對中國電動車反補貼調查提出最終決定草稿，對擬議稅率進行小幅調整，其中比亞迪關稅由17.4%降至17%；吉利汽車由19.9%降至19.3%；上汽集團由37.6%降至36.3%；其他合作公司的關稅為21.3%；其他所有非合作公司為36.3%。而對中國大陸產特斯拉電動車實施單獨關稅稅率，定為9%，低於7月份的20.8%。

歐盟在去年10月4日正式立案調查中國政府對電池電動車（BEVs）不當補貼案，今年7月4日宣布暫時性加稅決定，今天向關係人提出最終草稿、收集進一步意見並評估後，執委會的最終決定將在10月30日前以法規形式向歐盟27國提出。

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