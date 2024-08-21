谷愛凌嗆爆中國酸民！秀「超神戰績」辣舞：黑子為國家做了什麼？

記者蔡紹堅／綜合報導

中美混血滑雪運動員谷愛凌（Eileen Gu）在北京冬奧替中國拿下2金1銀，但近期卻遭部分中國大陸網友質疑「不愛國」。對此，谷愛凌21日上傳影片回擊，稱自己已為中國拿下39面獎牌，「黑子為國家做了什麼？」

質疑谷愛凌的大陸網友焦點大多集中在她的雙國籍疑雲，以及她在社群媒體上的發文「不愛國」，相關指控包含，發文時不露出五星旗、將排行榜上的另名中國選手遮住，還有不在微博等大陸社群媒體發與美國副總統的合照。

▼谷愛凌在北京奧運為中國拿下多面獎牌 。（圖／CFP）



谷愛凌似乎是受夠了這些大陸網友們的質疑，21日上傳了一部嘲諷意味滿滿的影片，可以看見，她在畫面中開心跳舞，接著用字幕說出自己為中國的貢獻，「5年來代表中國參加41次世界大賽、為國家隊介紹3個主教練、為中國和女性在世界發聲。」

最後，谷愛凌也用字幕反問質疑的網友，「黑子為國家做了什麼？」影片發出之後，很多網友都不敢相信這是谷愛凌本人發的影片，但谷愛凌很快就在下方留言證實就是自己發出的影片，「必須的！」

谷愛凌的這部影片很快受到關注，關鍵字「谷愛凌正面硬剛黑粉」也衝上微博、百度熱搜，同時還有大量網友留言力挺谷愛凌，「代表中國去拿金牌還要被中國人黑，這就是中國特色。」「不理解黑她的點在哪，這麼正能量的榜樣。」「廢物黑子，有種就去拿個金牌！」

不過，也有不少網友的留言在質疑谷愛凌，「雙面人行為。」「不是僱傭關係？工作是工作，不能投入感情。」「雙面人閉嘴，不敢大方表達愛中國的閉嘴！」「不是說跟中國各取所需？」

▼谷愛凌拍片嗆酸民。（圖／翻攝微博）

