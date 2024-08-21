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警加班不滿一小時不算數？　洪申翰成功爭取實施「加班餘數併計」

▲▼民進黨立院黨團召開輿情回應記者會 柯文哲 蔣萬安設麟洋路 中國漁船等相關回應 洪申翰。（圖／記者屠惠剛攝）

▲洪申翰。（圖／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

由於公部門長期存在加班時數不滿一小時，不予紀錄在出勤資料中的陋習，加上許多單位使用紙本打卡，許多辛苦的警消醫護長年面臨加班時數「被消失」的問題。民進黨立委洪申翰今年6月要求行政院通盤改善，警政署這個月表示，接下來中央和各縣市的警察機關，從內勤人員開始，全面實施「加班餘數併計」；至於外勤人員，中央正在建置系統，等到完成就能夠全面推動超勤加班費餘數併計，保障基層員警的勞動權。

洪申翰指出，長期以來公部門存在陋習，就是加班不滿一小時的時間，通通不算數，甚至有很多單位依然使用紙本打卡，導致多達81個需要輪班工作的警消醫護機關，無法請領應有的加班費和補休。舉例來說，如果加班1小時又55分鐘，就會有55分鐘不予紀錄。

洪申翰表示，經過今年6、7月陸續召開協調會，警政署表示，有關內勤人員，中央警察機關均已完成差勤管理資訊化，且均已實施業務加班餘數併計。至於各縣市政府主管的警察機關，經過警政署於113年7月9日函請各地方警察局加強與所屬地方政府溝通協調，基隆市、苗栗縣、彰化縣、南投縣、雲林縣及嘉義縣警察局陸續函覆同意實施。

此外，有關負責值班、守望、巡邏、臨檢、勤查、備勤、警備、警衛、拘提、扣押、逮捕、犯罪偵查等警察「外勤人員」方面，根據警政署資料顯示，目前各警察機關外勤單位均未有實施超勤加班餘數併計。

洪申翰強調，辛苦的外勤人員也必須比照內勤實施加班餘數併計，現在中央警政署正在建置員警勤務分配表、超勤加班費(含餘數併計)等電子化功能，為的就是要簡化員警勤業務負擔、推動外勤單位差勤管理資訊化作業。警政署表示，該系統建置作業預計於 113 年底完成，等到建置及功能測試完成後，就能夠全面推動超勤加班費餘數併計，保障基層員警的申報加班的權益。
 

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