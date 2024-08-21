快訊／林宜瑾國會辦公室遭搜索　綠籲勿枉勿縱：若涉非法就查辦

記者杜冠霖／台北報導

今（21日）南檢一早北上搜索民進黨立委林宜瑾國會辦公室，並帶走一箱資料，因林宜瑾屬於總統賴清德嫡系子弟兵，相關案情引發揣測。對此，民進黨今回應，詳細資訊還有待檢調進一步公布，而賴清德過去已經公開談論過，不論黨派、不論何人，只要涉及非法檢調就應該查辦、勿枉勿縱，這是民進黨一貫態度，也是人民對於執法部門的期待，這次事件也相同。

▲檢調搜索民進黨立委林宜瑾立法院辦公室。（圖／記者屠惠剛攝）



台南地檢檢察官今率隊北上偵辦，一早在立院駐警陪同下，大動作搜索其國會辦公室，並帶走一箱資料。對於相關案情，民進黨表示，詳細資訊還有待檢調進一步公布，現階段沒有評論，且不論黨派，不論是誰，只要涉嫌非法都支持檢調查辦，這也是人民對於執法部門的期待，過多揣測跟口水沒有必要。

民進黨重申，賴清德過去已經公開談論過，民進黨態度就是，不論黨派、不論何人，只要涉及非法檢調就應該查辦、勿枉勿縱，而肅貪、反黑、打詐就是政府當前最重要任務，就是為了安定社會、回應台灣人民期待，這是民進黨一貫態度，這次事件也相同。

林宜瑾上午也發出聲明表示，她向所有支持者報告，無論基於什麼原因接受調查，是誤會也好、有心人的爆料也罷，身為中央民意代表，她都會以身作則，配合司法調查釐清案情，司法將證明她的坦蕩。

林宜瑾屬新潮流系，大學時期曾參與野百合學運，並曾為總統賴清德擔任立委時期的服務處主任，之後6連霸議員，今年才剛連任立委，從政資歷相當久，身為賴清德子弟兵，此次遭到調查，外傳是因助理費案，不過，也有一說是因去年台南市議員林燕祝所舉發的標案疑雲，目前遭搜索的原因仍有待釐清。