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快訊／太魯閣遊客中心今開放！新增方舟主題展　0403地震展將上場

▲▼經過搶修，太魯閣遊客中心即日起重新開放。（圖／翻攝自太魯閣國家公園官網）

▲強震後經過搶修，太魯閣遊客中心即日起重新開放。（圖／翻攝自太魯閣國家公園官網）

記者郭玗潔／花蓮報導

0403地震後，太魯閣國家公園管理處積極推動各項搶修及復建工作，經過一段時間的努力已逐漸展現成果。其中太魯閣遊客中心已完成整修，率先自今(21)日起重新開放，除了新增「方舟太魯閣主題展」供遊客觀看外，遊客中心迴廊中也將展出「0403地震主題展」。

▲▼經過搶修，太魯閣遊客中心即日起重新開放。（圖／翻攝自太魯閣國家公園官網）

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太管處表示，太魯閣遊客中心在地震後立即閉館全面檢修，所幸受損較輕微，除了修復原有的展示設施及視聽設備外，閉館期間還在遊憩資訊館中增設「方舟太魯閣主題展」。

「方舟太魯閣主題展」設在遊客中心上館的遊憩資訊館，是以「太魯閣是島中之島，方舟中的方舟」概念出發所規劃的主題展示。展示主題包括「天成方舟」、「守護孑遺」、「絕境新機」及「人在太魯閣」等。傳達在太魯閣山高谷深的特殊地理環境中，不僅成為冰河時期孑遺物種的避難所，更在地理隔離作用、大理岩特殊環境等因素的催化下，演育出不少太魯閣特有的物種。

▲▼經過搶修，太魯閣遊客中心即日起重新開放。（圖／翻攝自太魯閣國家公園官網）

然而，人群也在這樣險峻卻豐饒的自然環境中生存，發展出獨特的山林文化，因此，太魯閣也是人與自然的方舟。這項主題展也是為了與年底即將發表的新影片「方舟太魯閣」相呼應，屆時遊客將可從影片及現場主題展示相互搭配，更深入透視太魯閣的奧秘。

除了方舟太魯閣主題展之外，目前也正加緊準備0403地震主題展示，不久後將在太魯閣遊客中心迴廊中展出。太管處指出，太魯閣遊客中心重新開放後，恢復以往展示設施、簡報室定時播放影片、解說員駐館解說等服務，民眾可以到遊客中心及太魯閣臺地走走。雖然園區多數景點與步道仍是封閉狀態，但太管處正積極進行各項復建工作，可望於年底前再開放部分步道景點。

▲▼經過搶修，太魯閣遊客中心即日起重新開放。（圖／翻攝自太魯閣國家公園官網）

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