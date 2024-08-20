午後雷雨灌2地　明起半個台灣飆高溫「紅到發暗」

▲明起高壓增強，大台北、中南部近山區平地及花東縱谷易出現36度以上高溫。（圖／記者劉亮亨攝）

記者蔡亞樺／台北報導

迎接好天氣，中央氣象署指出，今（20日）雨勢減緩，北部、東半部局部有較大雨勢，明天開始太平洋高壓增強，變成午後雷陣雨的天氣型態，各地溫度回升，大台北、中南部近山區平地及花東縱谷，易出現高溫，但周末高壓減弱，午後雷陣雨比較明顯。

氣象署簡任技正伍婉華說，目前中國大陸是一片低壓帶，雲雀颱風預估未來往北方向移動，明天會登陸韓國之後減弱，提醒這兩天要前往韓國的民眾，注意颱風動態是否影響行程。

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▲雲雀颱風路徑潛勢圖。（圖／氣象署提供）

伍婉華表示，西邊低壓帶中的對流雲系，不斷向台灣靠近，但隨著颱風北移，對流雲系也會逐漸向北，今天中南部雨勢緩和，台灣海峽、巴士海峽的對流雲系變得比較零星，但雲系仍有機會影響。

她說，今日白天中南部、澎湖金門的雨勢較昨天緩和，但仍有短暫降雨機率，容易出現稍微較大的雨勢，其他地區屬於多雲，午後在北部、東半部及其他山區可能有午後雷陣雨，也會有局部性大雨。

▲未來降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

伍婉華指出，明天開始高壓增強，未來3、4天都屬於午後雷陣雨的天氣型態，降雨區域包括中部以北、東北部地區，以及東部包括東南部及南部山區。周四、周五水氣變少，午後雷陣雨區域僅剩北部、東半部及各地山區。

不過伍婉華表示，周六開始高壓減弱、水氣增加的轉變期，中南部及澎湖、金門又會出現斷斷續續的短暫雨，其他各地有午後雷陣雨。今日西南風影響，澎金馬、桃園到雲林沿海地區、恆春半島及蘭嶼綠島，有8到9級強陣風。

▲未來溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

溫度方面，伍婉華指出，今日花蓮、台東發布高溫資訊，可能36度或以上高溫出現，明天各地溫度比今日來得回升，未來幾天大台北、中南部近山區平地及花東縱谷容易出現高溫，局部36度以上高溫。