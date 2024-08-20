每年生日都吃「大便蛋糕」　壽星本人嚇：今年真的很像

▲網友每年生日都收到好友惡搞的特製大便蛋糕，獲得濃郁的祝福。（圖／網友史考特提供，下同）

記者林璟倩／綜合報導

生日派對原是壽星與親友一起吹蠟燭、吃蛋糕的歡樂時刻，有網友卻遭好友惡搞，年年收到特製的「大便蛋糕」，獲得最濃郁的祝福！而且大便蛋糕一年比一年逼真，今年更直接走一個簡單且粗暴的路線，彷彿剛出爐的新鮮大便，擬真度爆棚！吸引網友忍不住回應實在太逼真，要吃之前可能需要先想一下。

▲彷彿剛出爐的新鮮大便蛋糕，逼真度讓壽星本人和小孩滿臉驚恐。

網友史考特(Scott Cheng)近日在FB上秀出生日派對的大便蛋糕：「一年一次的“屎蛋糕”還是來了！今年確實做得真的很像！蛋糕師傅越來越強了！」上面還寫著「吃好吃滿Happy Birthday」，聚會中的友人及小朋友則是看著大便蛋糕無不一臉驚恐，感覺難以下噎，還有小妹妹似乎很不願意吃而嚇哭。

▲今年的大便蛋糕簡單而粗暴，反而更逼真。

Po文一出也引起熱烈回應，「越來越像，之後可能吃之前都要考慮一下」、「有屎以來最噁心的生日趴」、「這蛋糕太狂了吧！」、「真的是沒有辦法看那畫面」。

▲▼每年蛋糕師傅都有新的大便創意，令網友回味無窮。

史考特表示，大約從2019年起，好友每年都會固定向一家士林手作烘焙坊訂製大便主題蛋糕，想不到蛋糕師傅也相當樂於接受挑戰，每年都有新的創意發想，導致每到生日期間FB動態都跳出滿滿的大便回顧，令他又無奈又好笑，而他則是會在該名好友生日時，訂製金紙蛋糕回敬這款特殊的祝福。

▲網友史考特曾訂製金紙蛋糕回敬好友生日。