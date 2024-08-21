赴日買Dyson吹風機　店員狂阻止「回台灣不能用」！網曝原因

▲店員勸他不要在日本買Dyson。（示意圖／記者蔡玟君攝）



記者施怡妏／綜合報導

許多台灣人喜歡到日本旅遊，尤其日幣大幅貶值，買東西毫不手軟，就有網友好奇，在日本逛電器行時，店員不斷提醒，Dyson吹風機帶回台灣不能用，建議他不要買。貼文曝光，有苦主現身「只能用最弱檔，強風就會跳電」，也有知情人解釋原因，「因為電壓敏感，容易跳掉」。

有網友在Threads發文，在日本購物時，店員反覆提醒「Dyson吹風機在台灣無法使用」，並建議他不要購買，最後他買了國際牌NA系列吹風機，就沒有被店員提醒，回台實際使用後，確實沒有任何問題，好奇原因是什麼。

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貼文底下有苦主現身，「我在日本買了Dyson回來都不能用！只能用最弱檔吹，用到強風就會跳電」、「同時間在日本各買了一支Dyson跟NA，Dyson常常插電後開關沒反應，或是吹到一半跳掉，NA完全沒遇過這種問題」。不過也有網友使用正常，「日本帶回Dyson吹風機，用了7年還沒退役」、「現在Dyson服役中，目前還沒有出事」。

有網友分享解決方法，「Dyson機器會檢查電壓，吹沒幾秒就會自動停止。解法是花了1500多元買變壓器，血淚教訓跟大家分享」、「我也是買降壓器用，不過感覺風速好像也下降」。

然而，有知情人透露，因為電壓比較敏感，「Dyson日本原廠有鎖電壓，只要超過一定值就會不能用」、「店員有解釋，它的電壓相對敏感，容易跳掉」、「我有問過店員，店員的回覆是建議不要（買），因為Dyson是根據各國電壓去設定的，有可能會因為購買地的不同，造成吹風機的功率上有所影響」、「因為馬達的功率是經過工程師計算電流電壓設定的最佳值，所以很嚴格，以上問過Dyson馬達設計工程師的結果」。