台積電德國廠動土　謝志偉：信賴促進台德價值理念合作

▲台積電德國廠動土。（圖／路透社）



文／中央社

台灣駐德代表謝志偉今天出席台積電歐洲半導體晶圓廠動土典禮時表示，台德雙方奠基在科技上的互利合作，代表著台德關係實質進展外，雙方價值理念也因著信賴產生連結。

謝志偉今天帶領台灣駐柏林代表處的經濟組同仁，前往德國德勒斯登（Dresden）出席台積電的歐洲半導體晶圓廠動土典禮。

謝志偉表示「與有榮焉」，並強調這是個好決定。謝志偉說，他在場目睹歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）、德國總理蕭茲（Olaf Scholz），以及德國薩克森邦總理克里契麥（Michael Kretschmer）的致詞發言，都感謝台積電的合作，對台灣的肯定與許可，讓他身爲台灣駐德代表既驕傲又感動，尤其克里契麥還在致詞中提到了「信賴」。

謝志偉接著表示，信賴不止奠基在生產這件事上，也根植在生產合作者之間，包括台積電和台灣這個擁有2300多萬人的自由民主國家，再來是德國與歐盟，「理念相同的信任關係必須存在，否則將是曇花一現。」

謝志偉指出，接下來將會有更多台積電員工與協力廠商進駐薩克森邦，我方代表處已數度與薩克森邦政府商討如何打造宜居的環境，包括基本的柴米油鹽醬醋茶等問題，以及接下來的員工子女教育選擇等，德國「正在做積極的準備」。