女兒繼承60張台積電！　「繳不出500萬遺產稅」專家提1解方

▲繼承60張台積電的陳小姐，想用股票抵繳遺產稅。（圖／路透社）



記者張靖榕／綜合報導

一名陳姓老翁生前希望將財產分給2名女兒，資產主要是股票，最值錢的是台積電6萬股，但遺產淨額5000萬的遺產稅率為10％，女兒因拿不出500萬元，急問是否可以拿台積電股票抵繳。對此，專家廖嘉紅建議，股票抵稅不一定划算，最好還是用保險預留稅源。

陳姓老翁的女兒陳小姐，聽到500萬遺產稅時大吃一驚，10％直接被國稅局抽走，但也了解納稅是國民應盡義務，只是疑問因家裡沒有那麼多現金，是否可用台積電股票來抵繳遺產稅。

[廣告]請繼續往下閱讀...

廖嘉紅在臉書「R姐財富方舟-廖嘉紅」分享該案例，並進一步分析「實物抵繳遺產稅」的2大條件。

第一點，應符合「應納稅額30萬元以上且現金繳納有困難」的要件；遺產稅原則上以現金繳納，但如果納稅義務人確實有現金繳納困難，可以申請實物抵繳。第二點，根據遺產及贈與稅法，繼承人過半數同意或應繼分合計逾2/3同意，可以在納稅期限內提出申請。

以股票抵繳遺產稅的2大重點則是「金額」和「股票抵稅的金額與比例」。

廖嘉紅解釋，金額方面，股票的遺產價值是以被繼承人（陳老先生）死亡當日的收盤價500元來計算，納稅人用遺產中的上市公司股票抵繳遺產稅，抵稅的單價也是用死亡當日的收盤價500元。

股票抵稅的金額與比例方面，「如果申請抵繳日的股票收盤價高於死亡日」遺產稅可以全部用該股票抵稅。如果股價下跌，即使只跌1元，也只能按比例用股票抵繳遺產稅。

「如果申請抵繳日的股票收盤價600元高於死亡日500元」，遺產稅可以全部用該股票抵稅。但身為繼承人的你應該覺得不划算吧！不想實物抵繳遺產稅。

此外，若申請抵繳日股價下跌，即使只跌1元，也只能按比例用股票抵繳遺產稅。比例計算方式如下。由於陳老先生過世當日台積電股價500元，6萬股價值3000萬；台積電財產價值3000萬，佔全部課徵標的物價值5000萬的3/5，所以只能用台積電的股票抵稅遺產稅的3/5，也就是300萬元，需另繳200萬元遺產稅。

至於股票抵遺產稅的困難，廖嘉紅表示，股價波動劇烈，當抵稅股價600元高於被繼承人陳老先生過世當日的500元時，繼承人自然不願意用500元的股價來抵繳遺產稅。相反地，若股價下跌至400元，繼承人當然樂意用500元的股價來抵繳遺產稅。然而，法規已限制了可以抵繳遺產稅的比例，不足額的部分仍需以現金繳納，「因此，是否使用股票『抵稅』以及抵稅的比例，都是一門學問。」

廖嘉紅提醒，經過解釋後可以發現，用股票實物抵繳遺產稅不一定划算，且存在許多不確定性。最好的方法還是預留稅源，這樣到時候就可以用現金繳納遺產稅，「預留稅源的好方法之一就是保險。只要避開實質課稅原則，並正確安排要保人、被保險人與受益人，保險理賠金甚至有機會成為免稅資產。」