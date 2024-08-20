類鼻疽再奪命！高雄癌末男發燒腹瀉確診3天亡　27人仍住院中

▲凱米風災後，本土類鼻疽疫情風險增高。（資料圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

凱米颱風過境後，國內本土類鼻疽疫情大爆發。繼上週一名糖尿患者染病死亡後，高雄市衛生局今(20日)再公布一例死亡病例，個案為70多歲癌末男子，12日確診、14日死亡；風災後至今仍有27人住院治療中。

類鼻疽是由類鼻疽伯克氏菌所感染，存在於特定的土壤或水質環境，常見於風災過後積淹水，造成土壤中的病原菌散播，民眾可能因皮膚傷口接觸污水、污泥或吸入環境中病原菌而染病，也可能經由吸入、食入受污染的土壤或水，或吸入受污染的塵土而受感染。據統計風災水患過後2-3週為類鼻疽疫情高峰。

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▲風災後恐讓土壤中的病菌散播，若皮膚傷口接觸到受感染的汙水、汙泥，恐染「類鼻疽」。（資料圖／記者吳世龍攝）

高雄市衛生局今日公布新增1名類鼻疽確診死亡個案，個案為70多歲男性，本身有10年以上癌症病史，8月6日因頻尿、解尿疼痛、呼吸喘、腹痛、腹瀉、發燒發冷等症狀至急診就醫，8月12日確診類鼻疽，8月13日因癌末轉安寧病房治療，8月14日宣告死亡。

衛生局指出，凱米颱風過後，截至8月19日，高雄累計類鼻疽確診個案35例，經疫調發病日介於7月24日至8月10日間，臨床症狀包含發燒、全身虛弱、鼻塞、咳嗽、呼吸喘及呼吸困難等。截至目前6例確診案已康復出院，2例死亡，其餘27例住院治療中。

衛生局強調，一般情形下，並不會由人直接傳染給人，潛伏期以9天為發病高峰期。請民眾應留意自身健康狀況，如有發燒、胸痛、咳嗽等疑似症狀，請儘速就醫並告知醫師「淹(積)水接觸史、暴露史」，以利儘速給予適當抗生素治療。

▼類鼻疽衛教資訊。（圖／高雄市衛生局提供）