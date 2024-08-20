中越防長會晤　冀加速提升兩軍各領域合作

▲習近平8月19日會見越共新任總書記蘇林。（圖／路透社）

記者鄭思楠／綜合報導

中共總書記習近平昨（19）日在北京與越共總書記、越南國家主席蘇林會談，中越隨後簽署包含互聯互通、工業、金融等九個領域多項合作文件。另外，國防部長董軍也會見越南國防部部長潘文江。董軍表示，中越兩軍應保持雙方在政治工作、人員培訓、聯演聯訓、國際協作等領域合作勢頭，推動兩軍合作取得更多務實的成果。

據大陸官網部網站發布，董軍說，中越是具有戰略意義的命運共同體，兩軍應乘勢而為，按照兩黨最高領導人的擘畫指引，堅定合作信念，加速提升各領域合作質效。

董軍強調，保持雙方在政治工作、人員培訓、聯演聯訓、國際協作等領域合作勢頭，不斷擴大新領域，豐富新內涵，共同鞏固發展好兩軍關係，推動兩軍合作取得更多務實的成果。

中方報導引述潘文江（Phan Van Giang）的話說，越中都是共產黨領導的社會主義國家，兩黨最高領導人為進一步深化和提升越中全面戰略合作夥伴關係指明了方向。越方願與中方繼續加強兩軍在團組互訪、邊境友好交流等領域合作，推動兩軍關係邁上新高度。

據悉，中越雙方在會談後簽署14項協議，內容涵蓋雙邊央行、媒體、衛生以及椰子、鱷魚和榴槤檢疫檢驗之間的合作。越通社指出，越南農業與農村發展部與中國海關總署簽署3項重要議定書，為越南新鮮椰子、冷凍榴槤和鱷魚出口中國鋪平道路，對此形容是兩國農產品貿易關係的重要進展。