警抓20越南妹酒店坐檯遭友軍耍大牌　移民署：加強訓練強化合作



▲圖為北市日前警方臨檢中山區酒店畫面，非本案報導畫面。(資料照，下同）

記者張君豪／台北報導

北市中山警分局16日在轄區錦州街酒店查獲非法越南籍酒店妹20名，期間通報移民署台北市專勤隊協查遭拒絕；移民署北區事務大隊下午發布聲明，表示移民署第一時間，就根據警方提供越南酒店妹的證號、名冊進行查詢，絕無「未協助協查」情事發生，移民署強調：歷來查緝掃黃、肅毒案件長年與友軍包含北市中山、萬華、中正二分局合作愉快，強調未來會加強與警方合作，並加強所屬教育訓練，增強相互合作支援力度。

移民署北區事務大隊強調，該案直至17日凌晨，警方聯繫北市專勤隊派員送生物特徵辨識設備到場，澄清是北市警方主動派車接送設備及同仁協查，「並非移民署要求分局派車接送」，對此移民署中午也召集北、中、南事務大隊召開檢討會議，要求各縣市外勤隊應妥善溝通派遣勤務，以免造成友軍誤會。

據傳，北市專勤隊雖然第一時間根據中山警方傳遞越籍酒店妹資料，回覆涉外系統查詢資料，但相關資料使用傳真機回傳，這些越籍女子入境照片都「黑矇矇一片」，警方難以進行目視辨別，因此才會請求專勤隊出動人臉辨識系統及查詢載具到場協查。

移民署強調：所屬北市專勤隊偵辦非法仲介集團案件，都會和轄內分局共同執行，將持續與警方密切合作，並加強所屬教育訓練，相互支援協助，並持續與警政機關強化溝通，以共同維護治安。



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