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王國材明接任中華郵政董事長　力拚中止虧損「讓危機變轉機」

▲▼交通部長王國材 立法院交通委員會 聯訪。（圖／記者屠惠剛攝）

▲交通部前部長王國材接任中華郵政董座，明起上任。（資料圖／記者屠惠剛攝）

記者李姿慧／台北報導

賴政府上任3個多月，國營和官股事業董座也陸續傳出人事地震，交通部前部長王國材將接任中華郵政董座，明天（21日）正式走馬上任。由於中華郵政去年首度虧損，今年也未見起色，王國材再度擔任救火隊，如何讓中華郵政虧損止血，王國材表示，將盡全力跟郵政同仁打拼，讓危機變轉機。

交通部旗下國營事業和官股事業啟動人事調整，首波由海大教授蔡豐明8月接任陽明海運董座後，王國材也確認接任中華郵政公司董事長，嘉義縣前縣長張花冠則證實9月就任華膳空廚董事長。

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其中王國材將在明天正式接下中華郵政董座，由於中華郵政去年起首度虧損，今年也未見起色，即便中華郵政體質仍屬健全，但壽險面臨外匯避險成本高漲困境，加上資金應用操作傳統沒有變化，郵務和儲匯也碰上市場強大競爭，導致中華郵政去年首度虧損，今年迄今狀況也不好，讓中華郵政面臨持續虧損危機。

據了解，王國材原規劃下一步到國營官股等相關基金會任職，卻臨時轉任中華郵政董座，一如過往扮演救火隊角色，王國材接下讓中華郵政虧損止血的挑戰，未來如何翻轉中華郵政公司經營危機，也備受關注。

對此，王國材表示，他在交通部任職期間，已經兩次代理中華郵政公司董事長一職，如今再回來中華郵政，相當有緣份，未來將盡全力與中華郵政公司同仁打拼，讓危機變轉機。

交通部今也宣布，行政院同意中華郵政股份有限公司第8屆董事長職務，由王國材擔任；未來在王國材董事長領導下，將帶領中華郵政同仁以積極創新及改革思維，締造優質營運能量，提升郵政公司之服務品質及國際競爭力。

王國材為國立交通大學交通運輸研究所博士，歷任鼎漢國際工程顧問公司總經理、董事長、高雄市政府交通局局長、高雄市政府顧問、一卡通票證股份有限公司董事長、財團法人中華航空事業發展基金會董事長、郵政公司代理董事長、台灣港務股份有限公司代理董事長、圓山大飯店董事長、交通部政務次長及部長等職務，學驗俱優並具領導管理專長。
 

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