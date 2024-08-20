現場畫面曝！整排消防用鋼瓶CO2外洩　海龍離岸風電14送醫3命危

記者唐詠絮、黃資真／彰化報導

彰濱地區海龍離岸風電計畫彰化案場今(20日)上午10時許，疑似因鋼瓶二氧化碳外洩，現場總計14名工人送醫救治，失去呼吸心跳的3人有2人已恢復生命跡象，分送濱秀、鹿基、童綜合醫院救治，外洩現場畫面也曝光。

▲彰化海龍離岸風電計畫驚傳消防鋼瓶二氧化碳外洩，14人送醫。（圖／消防局提供）

畫面中現場存放260支消防用紅色鋼瓶，疑似正是裡面存放的二氧化碳外洩，造成現場工人大量吸入中毒送醫，消防人員也在逐層搜索，確認是否還有人員受困。

初步了解，14名工人中5名意識昏迷，其中3人無呼吸心跳，其中9人意識清楚；3人送往彰濱秀傳醫院、3人送往鹿基、3人送往梧棲童綜合醫院、2人送彰基、3人送彰化秀傳醫院救治。

其中彰濱秀傳收治3人中，分別為58歲男性，經插管急救後恢復心跳、狀況仍不穩定；24歲男性，意識不清呼吸衰竭、目前已插管；24歲男性，意識清楚，呼吸困難胸痛頭暈、生命跡象穩定。送往鹿基的命危工人也在到院搶救6分鐘後恢復呼吸心跳。秀傳收治3人分別為18歲男、49歲男、39歲男，頭暈意識清醒；童綜合收治3人中，簡姓男子送抵院時無呼吸心跳，經搶救後恢復生命跡象；王姓男子(58歲)頭部撕裂傷、意識清楚，進行縫合清創手術；潘姓男子(58歲)昏迷，現場同事急救後恢復意識，目前因吸入不明物質進行檢查治療中。