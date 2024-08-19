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誤信投資陷阱100萬泡湯！詐團再索157萬　彰化女與警聯手逮車手

▲彰化女子遭詐聯手警方逮捕車手。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲彰化女子遭詐聯手警方逮捕車手。（圖／警方提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化1名女子今年透過臉書交友，落入「名人股市投資」陷阱已交付100多萬元，近日又被告知17張股票中籤，要求付款157萬元，女子認為有異狀報警。田中派出所據報後立即部署，在田中高鐵站附近逮到25歲佘男車手，佘男嚇到連忙解釋「只是被通知取錢可賺外快」，不知道這已經犯法，相當後悔。

田中警分局表示，該詐騙集團先前利用臉書交友，以名人股市投資獲利方式，提供app軟體供下載，告知女子已中籤17張股票，再度要求交付款項157萬元。

▲彰化女子遭詐聯手警方逮捕車手。（圖／記者唐詠絮翻攝）

陳姓女子認為可能是假投資詐騙後便報案，田中派出所所長石竣帆獲報後立即部署指揮，請陳女與對方保持聯繫，約定8月8日晚上20時許於田中高鐵站附近空地進行面交，車手佘嫌搭乘高鐵前來取款，面交過程中，警方當場查扣手機、工作證及相關收據等證物並依法逮捕、偵辦。

田中分局分局長簡龍宏表示，目前國內詐欺犯罪氾濫，請勿輕易相信網路或社群軟體上任何投資可輕鬆獲利之資訊，這些極有可能是詐騙集團所使用的假投資詐騙手段，一不小心可能就會使大半輩子的積蓄付諸流水，如有任何疑問可撥打165反詐騙專線或110報案專線詢問。

▲彰化女子遭詐聯手警方逮捕車手。（圖／記者唐詠絮翻攝）

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