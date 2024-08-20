快訊／彰化海龍離岸風電14人傷患名單曝！　東元電機回應了

記者唐詠絮、黃資真／彰化報導

彰化彰濱地區海龍離岸風電計畫今(20日)上午10時許驚傳嚴重工安意外！疑似因鋼瓶二氧化碳外洩，造成14名工人送醫，其中失去呼吸心跳的3人經搶救後皆恢復生命跡象，稍早負責的廠商東元電機回應，現場事故發生後已立刻清點現場人員並且全數安全撤離。

▲海龍離岸風電計畫彰化案場因消防鋼瓶二氧化碳外洩，造成14人送醫。（圖／消防局提供）



東元電機表示，海龍離岸風電計畫彰化案場，今天上午10點左右發生消防氣體外洩意外，工地現場疑似有消防用CO2鋼瓶氣體外洩，導致14名工人吸入受傷或感到不適，負責統包工程的東元電機現場主管已在第一時間報案消防局處理，並立刻將受傷工人送往彰化秀傳醫院、彰化基督教醫院、和童綜合醫院等附近醫院急救中。目前已知有3名傷者意識不清在院急救，其他傷者均意識清醒，14人都沒有外傷。

東元電機提到，彰化縣消防局在接獲報案後，約30分鐘內即趕至現場，正在釐清事故原因。東元電機則是在事故發生後，立刻清點現場人員並且全數安全撤離。

▲東元電機表示，事故發生後已立刻清點現場人員，並且全數安全撤離。（圖／記者唐詠絮翻攝，下同）



此外，14名傷患名單分別為呂男(24歲)、趙男(24歲)、劉男(58歲)命危，送彰濱秀傳；曾男(31歲)、洪男(27歲)、1名命危男子送鹿基；簡男(35歲)命危、潘男(55歲)、王男(58歲)送童綜合醫院；楊男(54歲)、陳男(53歲)送彰基；洪男(18歲)、陳男(50歲)、謝男(39歲)送彰化秀傳。目前3名命危男子皆已恢復生命跡象。