地震前1天「夜空奇觀曝光」！網第一次見：天庭在大戰

▲新莊天空奇觀。（圖／翻攝我是新莊人許明偉）



網搜小組／劉維榛報導

台灣連2天發生有感地震，氣象署統計，今年規模5以上地震已有50起，比往年都還多。而一名網友轉發新莊「夜空奇觀」照片，雲柱圍繞在月亮周圍，猶如奔騰上衝的罕見畫面，讓網友炸鍋驚喊，「這是蟲洞之類的吧，有人穿梭過來」、「看得出來天庭在大戰了！」

一名網友在PTT轉貼照片，他接著驚訝表示「在新莊的天空，這真的假的阿？奇觀耶好妙，那是月亮嗎？感覺被吃了一些。」畫面可見，月亮高掛在夜空，被濃密雲層圍住，尤其周圍呈現好幾個雲柱往上衝的奇景，讓人感到十分神秘。

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底下引來一票網友震撼歪喊，「有什麼東西要跑出來了」、「感覺像基督教福音書裡的異象」、「地震雲？」「這是蟲洞之類的吧，有人穿梭過來」、「很像三體眼睛」、「完蛋啦！快逃」、「外星人來探路而已，大驚小怪」；但也有人直呼大驚小怪，「不就夏季常見的積雨雲」、「好怪的形狀，通常飛機雲才有直線」。

事實上，這是臉書粉專《我是新莊人許明偉》在8月14日晚上所拍的，貼文說道「若還沒入眠的朋友們，目前的天空好特別！」而底下也引來網友也紛紛感到訝異，「看得出來天庭在大戰了」、「有點怪奇物語的感覺」、「又是哪位仙人要飛升了嗎」、「是不是又有仙俠要歷劫了」。

對此，氣象署也解釋，午後雷陣雨的對流雲到了晚上勢力消散，會因垂直發展呈現出各式各樣的造型，除此之外，最近時間越來越接近滿月，月光會把雲層照得格外清楚、透徹，就能看到非常特殊的雲型，也會讓想像力豐富的民眾聯想到有意思的雲型。

而民眾關心的地震狀況，根據中央氣象署統計，1月至今，台灣地區規模達5以上的地震共50起，其中最大的是4月3日花蓮規模7.2的地震；規模6-6.9的地震有8起，規模5-5.9的有41起。

地震專家郭鎧紋也認同今年地震特別多，並直言：「可能是新的地震時代開始。」他說，過去台灣地震每年地震平均釋放約8顆原子彈能量，但從2020開始，規律就和以前不一樣，像是2022年9月台東才發生過顯著地震，照理說之後會比較平靜，但今年地震卻特別多，至今累計釋放能量已經超過47顆原子彈釋放能量，真的不太尋常。

郭鎧紋進一步說明，到今天早上發生6.3地震為止，今年規模6以上地震已經累計10起，而2022年一整年才累計12起，921當年大約15起左右，目前距離年底還有超過4個月，故今年很有可能打破921紀錄，成為有史以來規模6以上地震次數最多的一年。