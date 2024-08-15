天有異相？深夜「4雲龍月前衝天」奇景曝光　目擊者：好特別

▲網友目睹雲月奇景，忍不住拍照PO網分享。（圖／翻攝我是新莊人）



記者鄒鎮宇／綜合報導

太平洋面上目前有5環，雖對台灣天氣無影響，但各地雲量增多且天氣不穩定。新北新莊一名女網友14日深夜目睹天空奇景，發現月亮被多條雲柱纏繞、包圍，彷彿雲龍衝天一般，驚得她馬上拿手機拍攝並PO網分享。

據悉，西北太平洋近日剛有5環（2個颱風、3個熱帶系統）登場，台灣處於大低壓帶中，天氣不穩定，午後全台都有對流發生，局部短暫雷陣雨區域廣且雨勢劇烈。

[廣告]請繼續往下閱讀...

該名網友在臉書社團「我是新莊人」PO出4張夜空照片，表示她14日深夜11時58分時抬頭看窗外，意外發現天空很特別，因此拿起手機拍攝這奇異的景象。

▲許多網友也沒看過多條雲柱包圍月亮的情況。（圖／翻攝我是新莊人）



照片顯示，月亮在夜空中，被遠景不一的雲層包圍，唯獨露出月亮在夜晚的反射光。此外，月亮周圍被至少4條雲柱圍繞，而雲柱也很快就被吹散。

網友看完紛紛留言，「外星人來了」、「很像蜘蛛的腳耶」、「看起來有點詭異」、「感覺怪恐佈的」、「好像有兩個人」、「好特別喔」、「七月這個有點恐怖氣息」。

此外，也有位於台北市的網友目睹天空的異狀，拍下一張類似龍在月亮旁衝天的畫面，直言「今晚的天空…有祥瑞之兆～神龍直上雲霄、栩栩如生」。