慶功遇船難1死！「英國比爾蓋茲」下落不明　這公司董事長也失蹤

▲義大利當局展開搜救。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

英國科技業大亨林奇（Michael Lynch）19日搭乘的遊艇在義大利外海沉沒，至今6人下落不明，除了有「英國比爾蓋茲」之稱的林奇與他的女兒，摩根士丹利國際公司董事長布魯默（Jonathan Bloomer）也在失蹤名單上。搜救隊徹夜進行搜救，目前已在水下50公尺處尋獲船體殘骸，也在附近找到一具遺體，此人據信是船上的廚師。

BBC、天空新聞等報導，這艘懸掛英國國旗的豪華遊艇「Bayesian」長約56公尺，在19日凌晨5時在西西里島首府巴勒摩（Palermo）外海遇上強烈風暴，出現水龍捲，整艘遊艇翻覆沉沒。

▲英國科技業大亨林奇、摩根士丹利國際公司董事長布魯默等6人下落不明。（圖／路透）

附近一艘懸掛荷蘭國旗的船隻出手救援，照料逃出來的人直到緊急人員抵達，船長伯納（Karsten Borner）透露，當時有看到紅色信號彈，在朝那個方向前進之後，發現漂在海面的逃生船，但當暴風雨過後，這才發現身後的船已經不見。

已知船上有15人獲救，包括林奇妻子巴卡雷斯（Angela Bacares）。6名失蹤者的國籍為4名英國人、2名美國人，已知林奇和他的18歲女兒漢娜（Hannah Lynch）下落不明，西西里島民防機構的科齊納（Salvo Cocina）透露，摩根士丹利國際公司董事長布魯默、林奇律師莫維洛（Chris Morvillo）也是失蹤者之一。

▲搜救人員已在水下50公尺處發現船體殘骸，並在附近找到一具遺體。（圖／達志影像／美聯社）

就在這起事件發生的前幾周，舊金山陪審團在今年6月宣告林奇無罪。林奇當時被指控以110億美元出售旗下軟體公司給電腦大廠惠普（Hewlett-Packard），涉嫌詐欺哄抬價格。依據Telegraph取得的消息，林奇這次之所以邀請眾人來搭豪華遊艇，就是要慶祝這次的無罪獲釋。

搜救人員已在水下50公尺處發現船體殘骸，並在附近找到一具遺體，據信是船上廚師。義大利已表示將會徹夜進行搜救。

另一方面，林奇這件案子的共同被告Stephen Chamberlain出車禍死亡。