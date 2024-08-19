AMD砸1567億收購伺服器商ZT Systems　挑戰輝達AI晶片龍頭地位

▲超微1567億收購伺服器製造商ZT Systems，挑戰輝達AI龍頭地位。（圖／記者呂佳賢攝）

記者趙蔡州／綜合報導

美國晶片大廠超微（AMD）19日宣布，將以49億美金（大約新台幣1567億元）收購伺服器製造商ZT Systems，強化人工智慧（AI）運算領域的實力，以及增加AI晶片和軟、硬體產品組合的可能性，並希望以此挑戰輝達（Nvidia）在AI領域的主導地位。

根據《路透社》報導，超微（AMD）準備以現金支付的方式收購ZT Systems 75%股份，剩餘的股份則以股票支付。由於AI運算必須將數千個晶片串聯在一起，才能實現必要的數據處理能力，而將大量晶片串聯在一起就代表伺服器系統的設計、組合變得非常重要，這就是AMD收購 ZT Systems的原因。

ZT Systems公司創立於1994年，公司主要業務是設計及製造伺服器、伺服器機櫃以及其他相關基礎設備等產品，這些產設備可以容納並串聯巨型資料中心的晶片，為AI運算提供動力。AMD表示，交易預計在2025年上半年完成，但仍需要政府監管機構批准。

AMD執行長蘇姿丰告訴《路透社》，AI領域是超微目前的首要戰略重點，ZT Systems對於AMD的主要價值，除了幫助客戶建立資料中心、使用資料中心的晶片群訓練AI系統外，也能協助AMD更快速的測試並推出新的GPU（圖形處理器），以滿足微軟等雲端運算服務大廠的需求。