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台灣關注美大選　英媒：川普討價還價威脅恐無濟於事

▲▼ 美國前總統川普20日出席造勢活動。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國共和黨總統候選人川普。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社倫敦15日綜合外電報導

英國雜誌「經濟學人」文章寫道，近期民調結果顯示，僅有1/4台灣受訪者認為美國是值得信賴的盟友，而共和黨總統候選人川普慣用討價還價的策略結合羞辱威脅，可能無濟於事。

「彭博商業周刊」（Bloomberg Businessweek）上月刊出川普專訪內容，他當時說，台灣應向美國支付保護費。被問到他是否會在中國侵略時保衛台灣，他說，台灣離中國比離美國更近，中國「可以轟炸它…如果我是他們（指台灣），我現在不會覺得安全。」他還說，台灣「奪走我們全部的晶片生意」，且「什麼都沒給我們」。

「經濟學人」（The Economist）網站今天刊登的文章寫道，至少最後這一段不是事實。台灣在川普擔任總統期間花了超過180億美元採購美國武器，後來又花了50億美元。在美國去年批准對台8000萬美元融資和3.45億美元直接軍事援助之前，美國自1970年代就未向台灣提供防禦援助。台灣也付了其他各項費用，包括200億美元尚未交付的美國武器。美國國務院發言人米勒（Matthew Miller）說：「這絕對不是美國在施捨。」

至於半導體，台灣晶片製造商只在產業一環占優勢地位，也就是先進晶圓製造。美國企業專注於設計，2022年占晶片業附加價值的4成，而台灣企業僅占11%。不過，台積電正在亞利桑那州的先進半導體製造廠投資650億美元，以安撫美國對於過度依賴台灣的擔憂。

文章寫道，台灣官員沒有駁斥川普的誇大說法，而是承諾投入更多錢用於自我防禦，並向人民保證美國國會兩黨都支持台灣。遠景基金會執行長賴怡忠說，台灣自2020年以來與川普的幕僚維持密切聯繫，川普的第一任期對台灣「非常正面」。美國當時加強派艦通過台灣海峽，批准更多軍售案，將數十年前針對台灣安全所提的「六項保證」文件解密，並立法促進與台灣交流。

事實上，民調機構「輿觀」（YouGov）2020年調查8個國家，其中只有台灣青睞川普甚於拜登。但觀點已有改變：TVBS新聞台今年7月底調查結果顯示，46%受訪者偏好民主黨籍總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）擔任美國總統，只有15%支持川普，另39%沒意見。

台灣近期另一項調查結果顯示，近4成受訪者認為，川普若再次當選，美國更有可能動用武力保衛台灣；但也有幾乎一半受訪者持相反看法。

文章指出，從2016年到2024年，民主進步黨既執政又占立法院多數，台灣的軍事支出在這段時間幾乎翻倍，並為明年提出創新高的新台幣6470億元國防總體預算。但現在立法院由在野黨掌控，可予以否決。中國國民黨主席朱立倫曾說，川普的言論證明過度依賴美國是錯誤政策，台灣應尋求與中國對話以降低風險。

文章寫道，川普的做法符合中國將美國形容為自私惡霸的描述，指稱美國會為了晶片和錢利用台灣，再把台灣推入戰爭。中國國務院台灣事務辦公室發言人朱鳳蓮上個月說，台灣人可以清楚看到美國永遠奉行所謂「美國利益優先」，台灣只是一顆「棋子」，最後會變成「棄子」。

文章最後說，確實已有許多台灣人質疑美國的企圖。在華府智庫「布魯金斯研究所」（Brookings Institution）上月調查中，僅有1/4受訪者認為美國是值得信賴的盟友。川普慣用討價還價的策略結合羞辱和威脅，可能無濟於事。

 
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