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國民法官回娘家　台南地院舉辦國民參與審判經驗交流分享會

▲台南地院特於19日舉辦今年度第2場「國民法官回娘家：國民參與審判經驗交流分享會」，敞開大門迎接國民法官回院對談。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南地院特於19日舉辦今年度第2場「國民法官回娘家：國民參與審判經驗交流分享會」，敞開大門迎接國民法官回院對談。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

國民法官法自2023年實施以來，台南轄區已有200多人次參與過選任程序，並產出34位國民法官及備位國民法官，日前台南地院2023年度國審重訴字第1號、2023年度國審訴字第3號案件已告終結，台南地院特於19日舉辦今年度第2場「國民法官回娘家：國民參與審判經驗交流分享會」，敞開大門迎接國民法官回院對談。

為表達歡迎之意，台南地院沈揚仁院長親臨會場致詞，並慰勉國民法官及審、檢、辯的付出及辛勞。這次活動亦由國民法官庭陳本良庭長擔綱主持，參與情形熱烈踴躍，除了16位國民法官、備位國民法官外，台南地檢署負責國民參與審判案件之董和平檢察官、李佳潔檢察官、莊士嶔檢察官以及實際參與國民參與審判案件辯護之伍安泰律師、林泓帆律師、鄭婷婷律師、謝育錚律師及葉進祥律師，均撥冗共襄盛舉。

▲台南地院特於19日舉辦今年度第2場「國民法官回娘家：國民參與審判經驗交流分享會」，敞開大門迎接國民法官回院對談。（圖／記者林東良翻攝，下同）

本次國民法官所參與審判之案件，明顯審理天數較多、證據較繁雜，綜理國民法官之心得，對於檢察官製作之簡報及口語之表達，甚至是提供量刑之建議，均表示讚許，另期盼檢察官於個別詢問程序時，可以增加一些問題，以加深鑑別度。

國民法官也肯定辯護人之用心及努力，但希望提示證據之字體能更清晰、說話語速能放慢，問題勿重複詰問。交流機會難得，下半場開放檢察官、辯護人自由提問，檢察官分別就辯論時間是否適當、節奏有無過快、證據調查在筆記統整上是否產生困難等問題，請教國民法官；辯護人也把握時機，提出開審陳述對於心證之影響、提示證據擷圖之必要性、書面資料使用率之高低等疑問，與國民法官討論。

國民法官制度的完成，不啻我國司法史上最重要的改革之一，就重大刑事案件，一般普羅大眾不再只能翹首期盼職業法官給予心中所想望的正義，每個人都有機會走進法院，以自己的角度及生活經驗，參與案件的審判，反應國民正當法律感情。

台南地院指出，案件會結束，但改革的腳步未曾停歇，無論是國民法官或是審、檢、辯，本院期能藉由分享會之眾人回饋，激盪出更好的做法，真正達成司法透明度之提升，進而貫徹國民主權之理念。

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