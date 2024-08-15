新北男遭欺負猛刺3刀殺室友　國民法官念他成長逆境沒自棄判囚8年

▲楊姓男子（中）不甘遭王姓室友打罵挑釁，持刀反擊刺死對方。（資料照／記者戴上容攝）

記者黃哲民／新北報導

新北1名楊姓男子去年（2023年）遭分租套房鄰房王姓室友打罵，涉持預藏刺刀追砍反擊，造成王男身中3刀、失血過多不治，楊男自首求和解被拒，新北地院選任素人國民法官參審，認定王男先攻擊挑釁，但楊男犯行無情堪憫恕之處，今（15日）依殺人罪判刑8年，可上訴。

本案發生於去年10月10日國慶日的晚間，當時23歲的楊男準備出門工作，碰巧分租套房鄰房52歲王姓房客開門，王男嗆楊男「幫你開門不會說謝謝喔」等語，楊男立刻道歉，王男不罷休，追出門外揮拳對楊男揍臉。

雙方平常就有摩擦，楊男不甘示弱，拿出藏在背包裡防身的1把三稜刺刀反擊，朝王男胸腹各刺1刀，王男負傷想逃到租屋處外的三重區成功路喊救命，楊男盛怒殺紅眼，追上王男朝背部再刺1刀，王男失血力竭，倒在樓梯間失去生命跡象。

▲楊姓男子用來行凶的三稜刺刀，案發前幾個月買來防身。（資料照／記者戴上容翻攝）

鄰居見狀嚇得趕快報警，王男因右腹腔動脈遭刺傷大出血，加上左肺氣血胸，送醫仍不治，警員在案發地點不遠處發現楊男，連同兇刀一併帶回，原本依傷害致死罪嫌送辦，但檢方查明楊男後來行凶時已動殺機，起訴他涉犯殺人罪嫌。

新北院3位職業法官與6位素人國民法官共同審理，認定王男先攻擊挑釁，但楊男心有不甘持刀行凶、造成王男喪生的嚴重後果，使王男家屬受有不可磨滅的心靈創痛，楊男雖認罪有悔意想和解，因被王男家屬拒絕而不能彌補損害，楊男犯行也無情堪憫恕之處。

不過合議庭查明，楊男在中國出生，從小父母離異，因中國籍母親長住對岸對岸而缺乏母愛，會對他家暴的台籍父親在他讀高中前病逝，楊男自力更生、半工半讀完成高職夜間部學業，未因家庭環境而自暴自棄，同事出庭證稱，楊男個性溫和、不會跟人吵架。

合議庭認為楊男因在職場受到主管霸凌、客人不友善對待，加上自身成長背景，常常沒有安全感，所以案發前幾個月買本案所用的三稜刺刀防身，事發時因年輕識淺、思慮欠周而犯下本案，並無前科，斟酌「生命的可貴」，僅依自首減刑後，判楊男8年徒刑，可上訴。