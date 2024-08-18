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大陸 大陸焦點 特派現場

陸兩岸關係研討會熱議「台獨史觀」　學者：糾正台獨史觀迫在眉睫

▲2024兩岸關係研討會在青島舉行。（圖／翻攝中國台灣網）

▲2024兩岸關係研討會在青島舉行。（圖／翻攝中國台灣網）

記者魏有德／綜合報導

大陸兩岸研討會17及18日在山東青島舉行，包括來自兩岸的學者專家及台灣的統派人士約140人參與。會議以「台獨史觀」為主題，從「台獨史觀謬誤與危害和摒除台獨史觀」及「守牢共同精神家園」兩個架構進行主題發言和分組討論。

▲▼ 大陸中宣部舉行「中國這十年」系列主題新聞發佈會，今（21）日由中央台辦副主任陳元豐介紹黨對台工作和兩岸關係發展情況。由中央台辦副主任陳元豐、宣傳局局長馬曉光、研究局局長仇開明、宣傳局副局長朱鳳蓮 。（圖／記者任以芳攝）

▲大陸國台辦副主任仇開明 。（圖／記者任以芳攝）

《中新網》報導，由海峽兩岸關係研究中心主辦，山東省海峽兩岸經濟文化發展促進會承辦的2024兩岸關係研討會在青島開幕。中共中央台辦、國務院台辦副主任仇開明，省委常委、青島市委書記曾贊榮出席開幕式並致辭。

仇開明強調，中國主權和領土完整從未分割，大陸和台灣同屬一個中國的事實從未改變，兩岸同胞走近走親、攜手推動祖國統一的腳步從未停歇，「希望兩岸同胞秉持大義、把握大勢，堅持體現一個中國原則的九二共識，堅決反對台獨分裂和外部干涉，積極參與兩岸交流合作，持續推動兩岸關係和平發展、融合發展，攜手共創民族復興美好未來。」

與會的南京大學台研所所長劉相平表示，對於台獨史觀的批判是政治議題、也是學術議題，「糾正台獨史觀迫在眉睫，應以中華民族史觀為主軸開展台灣史研究，從是否符合維護中華民族整體利益的立場，界定台灣史研究對象的性質。」

▲▼ 廈門大學台灣研究院教授唐永紅。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲廈門大學台灣研究院教授唐永紅。（圖／ETtoday資料圖）

唐永紅表示，台獨勢力正透過各體系，從歷史、文化、教育、社會等領域，以柔性漸變方式「去中國化」，切割兩岸連結，強化台灣本土意識，對兩岸關係直接造成強烈衝擊，也導致兩岸青年交流上的隔閡、引發兩岸民意對抗，倘若不即時有效遏制與消除，兩岸間的各種紐帶將進一步被隔離。

因此，唐永紅認為，大陸必須加強對台灣的文化工作與文化交流，講好中華文化故事，爭奪文化話語權，並運用各種新興交流手段來增進兩岸文化、中華民族認同，以反對和遏制「台獨史觀」。

廈門大學台灣研究院教授唐永紅提到，台獨勢力正通過歷史、文化、教育、社會等領域，以柔性漸變方式去中國化，強化台灣本土意識，對兩岸關係直接造成強烈衝擊，也導致兩岸青年交流上的隔閡、引發兩岸民意對抗，「倘若不即時有效遏制與消除，兩岸間的各種紐帶將進一步被隔離。」

對於兩岸青年交流隔閡日益嚴重，唐永紅強調，大陸須加強對台灣的文化工作與交流，爭奪文化話語權，運用各種新興交流手段來增進兩岸文化、中華民族認同，藉此反對和遏制台獨史觀。

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