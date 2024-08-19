女情敵設局凌虐！高雄女遭狂砍險割頸　她逃命報警卻傻眼了

▲吳姓女子指控自己被殺，頸部一刀、腹部一刀 。（圖／當事人提供）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市一名女子指控遭前男友和現任女友設局，圍毆還拿刀砍傷，結果沒想到警方當天事後抓到人認定不是現行犯，也不認為是殺人未遂，因此案件只有依傷害和妨害自由函送，讓她質疑是「大案小報」，同時這對情侶離開警局後，還高調在IG亮槍炫耀，被害女子很擔心他會找上門報復，警方則表示，將由檢察官依事證認定算不算殺人未遂。

被害人吳小姐拿出影片痛苦的回想當天情況，她指控自己「(進包廂)就開始被毆打，「女生拿一支鐵棍很細很長，直接打我，他們直接拿刀，第一下就往我脖子(畫)」，原來她被前男友跟他現任女友設局，被騙到梓官的一間釣蝦場包廂，在包廂裡頭極盡凌虐之外，還拿刀劃脖子，造成整件衣服都染成了紅色。

▲吳姓女子的衣服、包包以及鞋子都沾滿血 。（圖／當事人提供）

吳小姐說自己的白色上衣被染成血衣，後來去醫院驗傷之後發現「左眼瘀青、臉上還有刀傷、頸部這一刀差點傷到大動脈、側腹因為要逃跑，被捕上一刀，三刀都是要害處，頭部身體與四肢，也全都是瘀青」。最後自己拚著最後一口氣硬是逃了出來報案，沒想到警方卻是以「傷害罪」草草移送，讓她質疑根本是大案小報，而且一開始連三聯單都沒拿到。

最後看到三聯單上紀錄的案由，警方寫嫌犯徒手.酒瓶，攻擊被害人，涉嫌妨害自由傷害罪，但被害人指控遭到酒瓶、鐵棍、刀子圍毆、砍殺，吳小姐控對方設局根本是殺人未遂，不過警方根本並不甩，讓她對警方的偵辦態度真的非常寒了心。也難怪涉嫌的黃姓男子以及現任女友做完筆錄放走之後，還能po限動表示去吃燒烤，根本就不把打人跟殺人當成一回事，甚至還po出自己拿疑似拿槍械的畫面，不知道是故意在炫耀火力，還是在挑釁。

▲吳姓女子指控自己被殺，結果岡山警方「大案小報」僅以傷害罪送辦 。（圖／當事人提供）

岡山分局對此案件回應：「本分局於8月12日8時4分接獲報案，在梓官區港九街釣蝦場有民眾遭到傷害，警方獲報後立即到場，並於1樓發現吳姓被害女子受傷，立即送至海軍醫院救治。因現場未發現嫌疑人及任何刀械及棍棒，故警方逐層搜尋，在5樓及4樓走道發現陳姓及黃姓（二男一女）等3名可疑人士，為釐清案情，故帶返所調查，至14時許向醫院確認被害女子傷勢穩定後，請女子配合警方至派出所製作筆錄，被害人並對上開2名黃姓犯嫌提出妨害自由及傷害告訴，警方依現場事證、警詢筆錄及診斷證明書，調查後移請地檢署偵辦。另外，傳疑似持槍照片及持刀影片，警方調查釐清後為打火機」。