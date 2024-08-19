　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

女情敵設局凌虐！高雄女遭狂砍險割頸　她逃命報警卻傻眼了

▲吳姓女子指控自己被殺，結果岡山警方「大案小報」僅以傷害罪送辦 。（圖／當事人提供）

▲吳姓女子指控自己被殺，頸部一刀、腹部一刀 。（圖／當事人提供）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市一名女子指控遭前男友和現任女友設局，圍毆還拿刀砍傷，結果沒想到警方當天事後抓到人認定不是現行犯，也不認為是殺人未遂，因此案件只有依傷害和妨害自由函送，讓她質疑是「大案小報」，同時這對情侶離開警局後，還高調在IG亮槍炫耀，被害女子很擔心他會找上門報復，警方則表示，將由檢察官依事證認定算不算殺人未遂。

被害人吳小姐拿出影片痛苦的回想當天情況，她指控自己「(進包廂)就開始被毆打，「女生拿一支鐵棍很細很長，直接打我，他們直接拿刀，第一下就往我脖子(畫)」，原來她被前男友跟他現任女友設局，被騙到梓官的一間釣蝦場包廂，在包廂裡頭極盡凌虐之外，還拿刀劃脖子，造成整件衣服都染成了紅色。

▲吳姓女子指控自己被殺，結果岡山警方「大案小報」僅以傷害罪送辦 。（圖／當事人提供）

▲吳姓女子的衣服、包包以及鞋子都沾滿血 。（圖／當事人提供）

吳小姐說自己的白色上衣被染成血衣，後來去醫院驗傷之後發現「左眼瘀青、臉上還有刀傷、頸部這一刀差點傷到大動脈、側腹因為要逃跑，被捕上一刀，三刀都是要害處，頭部身體與四肢，也全都是瘀青」。最後自己拚著最後一口氣硬是逃了出來報案，沒想到警方卻是以「傷害罪」草草移送，讓她質疑根本是大案小報，而且一開始連三聯單都沒拿到。

最後看到三聯單上紀錄的案由，警方寫嫌犯徒手.酒瓶，攻擊被害人，涉嫌妨害自由傷害罪，但被害人指控遭到酒瓶、鐵棍、刀子圍毆、砍殺，吳小姐控對方設局根本是殺人未遂，不過警方根本並不甩，讓她對警方的偵辦態度真的非常寒了心。也難怪涉嫌的黃姓男子以及現任女友做完筆錄放走之後，還能po限動表示去吃燒烤，根本就不把打人跟殺人當成一回事，甚至還po出自己拿疑似拿槍械的畫面，不知道是故意在炫耀火力，還是在挑釁。

▲吳姓女子指控自己被殺，結果岡山警方「大案小報」僅以傷害罪送辦 。（圖／當事人提供）

▲吳姓女子指控自己被殺，結果岡山警方「大案小報」僅以傷害罪送辦 。（圖／當事人提供）

岡山分局對此案件回應：「本分局於8月12日8時4分接獲報案，在梓官區港九街釣蝦場有民眾遭到傷害，警方獲報後立即到場，並於1樓發現吳姓被害女子受傷，立即送至海軍醫院救治。因現場未發現嫌疑人及任何刀械及棍棒，故警方逐層搜尋，在5樓及4樓走道發現陳姓及黃姓（二男一女）等3名可疑人士，為釐清案情，故帶返所調查，至14時許向醫院確認被害女子傷勢穩定後，請女子配合警方至派出所製作筆錄，被害人並對上開2名黃姓犯嫌提出妨害自由及傷害告訴，警方依現場事證、警詢筆錄及診斷證明書，調查後移請地檢署偵辦。另外，傳疑似持槍照片及持刀影片，警方調查釐清後為打火機」。

ET快訊
快訊／28歲人妻「當街被擄」關嘉義某飯店　警先逮1嫌逼放人

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／雲林深夜重大車禍！曳引車自撞翻覆3傷　駕駛受困無呼吸心跳

嘉縣畜牧場整片起火狂燒！200多頭羊「來不及逃」恐遭火烤

快訊／市議員點名奧運轉播空手套白狼　愛爾達怒「最大汙辱」提告

PTT帳號被盜「爆料李孟諺外遇」　台中警受理：介入偵辦

快訊／嘉義畜牧場嚴重火警！「整片建築陷火海」烈焰照亮夜空

男子福寶蚵道挖蛤蠣「沉入水中」　消防、海巡搜尋到天黑

快訊／苗栗28歲人妻「當街被擄」關嘉義某飯店　警先逮1嫌逼放人

彰化大火吞噬溫室工寮　百萬鹿角蕨燒沒了…剩下黑灰

25歲女離家失聯「中國科大墜樓亡」　家屬急打電話...卻是警察接起

快訊／中國科大驚傳墜樓　25歲女無呼吸心跳

統神拳擊機測試拳頭威力　打出「學生妹軟拳」嚇傻

拍美食影片門牙突掉落　正妹錯愕傻眼：怎麼辦

26歲美女乩童關公上身　霸氣騎馬遶境帥呆眾人

《拳上》統神狂吼：我叫你閉嘴！　蹦闆「打輸退自媒體」再岔賭百萬

胡瓜酸謝忻阿翔玩投懷送抱　談兒子沒知名度：孫鵬羨慕

李洋憂身材變形摸肚「大家督促我」　林郁婷高EQ回應川普：包容不同聲音

東豐快工人遭壓4hrs尋獲！巨量鋼筋倒塌奪命　營建商封路不給拍

戴資穎擂台單挑林郁婷！　拳后「螃蟹拳」被反制笑翻

車開到一半車標飛走！直接到報廢廠買一塊XD

疑遭虐存活機率僅2% 女嬰命危...結紮母只生1個

快訊／雲林深夜重大車禍！曳引車自撞翻覆3傷　駕駛受困無呼吸心跳

嘉縣畜牧場整片起火狂燒！200多頭羊「來不及逃」恐遭火烤

快訊／市議員點名奧運轉播空手套白狼　愛爾達怒「最大汙辱」提告

PTT帳號被盜「爆料李孟諺外遇」　台中警受理：介入偵辦

快訊／嘉義畜牧場嚴重火警！「整片建築陷火海」烈焰照亮夜空

男子福寶蚵道挖蛤蠣「沉入水中」　消防、海巡搜尋到天黑

快訊／苗栗28歲人妻「當街被擄」關嘉義某飯店　警先逮1嫌逼放人

彰化大火吞噬溫室工寮　百萬鹿角蕨燒沒了…剩下黑灰

25歲女離家失聯「中國科大墜樓亡」　家屬急打電話...卻是警察接起

快訊／中國科大驚傳墜樓　25歲女無呼吸心跳

央行穩房市找「全體銀行」喝咖啡　警告不動產放款做太多

外國親戚要來！他求救什麼小吃「最代表台灣」　5項美食最多人點名

2024桃園閩南語說故事比賽即起受理報名　新增銀髮組參賽

嬰兒死亡率是台灣7倍　聯新國際醫療團隊深入尼泊爾山區人道援助

快訊／雲林深夜重大車禍！曳引車自撞翻覆3傷　駕駛受困無呼吸心跳

中原大學攜手木匠的家　室設系師生合力改善社區環境

嘉縣畜牧場整片起火狂燒！200多頭羊「來不及逃」恐遭火烤

歷時966天日夜輪班趕工　捷運綠線桃園段傳統圓隧道全數貫通

玉山塔塔加路況不佳　動員進行麟趾山手作步道維護

工藝中心深入全台30校園　推工藝手作課程陪伴年輕學生歡度暑假

萬歲牌燕麥堅果飲 共64包 含12種堅果纖蔬

社會熱門新聞

即／28歲人妻當街被擄關嘉義！警先逮1嫌逼放人

25歲女中國科大墜樓亡　家屬狂call卻是警察接起

7歲女童失足墜樓亡　來不及上國小

即／嘉義畜牧場嚴重火警！整片建築陷火海

工人遭鋼筋海壓死　東豐快停工挨罰30萬

苗栗女當街遭2黑衣男擄上車！夫隔一夜報警

彰化大火吞溫室　鹿角蕨燒沒了

即／7越南女大生酒店下海兼差！校園遍佈北部3縣市

被點名轉播空手套白狼　愛爾達要告了

即／雲林深夜重大車禍！曳引車自撞翻覆3傷　駕駛無呼吸心跳

即／苗栗7歲女童獨自在家15F墜下亡

即／高虹安貪污北檢提上訴　建請不要給王郁文緩刑

雙球快掉出！台中2女跑進百年名店開打

台中大貨車超載2噸　撞爛紅綠燈畫面曝

更多熱門

相關新聞

撞擊影片曝！高雄男闖平交道遭輾慘死　

撞擊影片曝！高雄男闖平交道遭輾慘死　

高雄市岡山區靠近成功路平交道傳出死傷事故，18日晚間7點14分左右，一位騎腳踏車的男子在成功路平交道被火車撞上，當場死亡，事故發生當下的監視器畫面今天曝光。

高雄烤玉米爆紅！辣闆娘曝穿衣清涼原因

高雄烤玉米爆紅！辣闆娘曝穿衣清涼原因

新崛江周末冷清　千人回憶20年前人擠人

新崛江周末冷清　千人回憶20年前人擠人

高雄男闖平交道　火車撞擊血肉噴飛亡

高雄男闖平交道　火車撞擊血肉噴飛亡

女面交225萬靠「診股神器」遭詐　車手數鈔被逮

女面交225萬靠「診股神器」遭詐　車手數鈔被逮

關鍵字：

高雄岡山大案小報吃案殺人未遂恐嚇妨害自由釣蝦場包廂

讀者迴響

熱門新聞

即／28歲人妻當街被擄關嘉義！警先逮1嫌逼放人

2公司股票恐變壁紙！交不出財報遭公告停止買賣

25歲女中國科大墜樓亡　家屬狂call卻是警察接起

7歲女童失足墜樓亡　來不及上國小

即／嘉義畜牧場嚴重火警！整片建築陷火海

工人遭鋼筋海壓死　東豐快停工挨罰30萬

苗栗女當街遭2黑衣男擄上車！夫隔一夜報警

財長開金口！明年綜所稅免稅門檻曝光　單身年賺62.6萬不必繳

性平協會發聲譴責了：王陽明「做自己」　讓許多人無法「做自己」

彰化大火吞溫室　鹿角蕨燒沒了

即／7越南女大生酒店下海兼差！校園遍佈北部3縣市

《黑澀會》妖嬌奧運表演挨批「像牛肉場」道歉

前體育主播爆AI女神李珠珢「跟台灣球隊談好了」

被點名轉播空手套白狼　愛爾達要告了

網友深夜私訊逼瘋他　羅志祥不忍了「宣布重大決定」

更多

最夯影音

更多

統神拳擊機測試拳頭威力　打出「學生妹軟拳」嚇傻

拍美食影片門牙突掉落　正妹錯愕傻眼：怎麼辦

26歲美女乩童關公上身　霸氣騎馬遶境帥呆眾人

《拳上》統神狂吼：我叫你閉嘴！　蹦闆「打輸退自媒體」再岔賭百萬

胡瓜酸謝忻阿翔玩投懷送抱　談兒子沒知名度：孫鵬羨慕

熱門快報

營養美味番薯好處多多

營養美味番薯好處多多

「文里補習班」開課啦！用「夯番薯脆片」做出營養又好吃的脆脆零嘴，吃出長壽力！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面