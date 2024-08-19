一排女生留言給王陽明「想當婊子」　她超震驚！網轟：公關災難

▲女粉求比愛心遭王陽明拒絕，狂言：我不比娘砲動作。（圖／翻攝自Threads／sunnyboyyy）

記者邱晟軒／綜合報導

藝人王陽明一句「不比娘砲動作」引發輿論轟炸，不少網友認為其言論涉及「霸凌」、「歧視」；連時代力量黨主席王婉諭也公開批評，呼籲王陽明應注意言行。此外，還有網友翻出王陽明最新一篇發文，指稱他在貼文內喊話「想被我罵的，就告訴我，如果你是個 Lucky Bitch（婊子），我就回覆」，結果引發一票女性網友熱烈迴響，對此現象該網友大表震驚和疑惑。

事情起因於一名女粉絲要求王陽明合比手掌愛心，但遭到王陽明婉拒。事後，王陽明在社群平台上回應網友稱「我不比娘砲動作」，此言一出，引發軒然大波。

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然而，王陽明不但不認為自己失言，還強調「不比娘砲動作也是我的個人自由」、「不要只會在鍵盤上酸來酸去，好像你們什麼都懂，比我自己還懂我自己在做什麼！對，你們都超 Man！無敵 Man！」

▲王陽明回應網友批評：「不比娘砲動作也是我的個人自由」 。（圖／翻攝sunnyboyyy）

王陽明相關言論引發輿論轟炸。除此之外，還有網友指出，比起其所說的「不比娘砲動作」，更讓人震驚的是留言區內女性自稱「Lucky Bitch（婊子）」的現象。

原來是王陽明為宣傳國片《角頭－大橋頭》，發了一篇 Threads，他在文章中除了感謝台中、台南、高雄粉絲的熱情外，他還提到「雖然我不喜歡用手比愛心，但是我要告訴你們，X你娘，我超愛你們，MDRFKRS！想被我罵的，就告訴我吧，如果你是個 Lucky Bit¢h（婊子），我就回覆」。豈料，該貼文引發熱烈迴響，不少女性網友紛紛留言求罵「沒有這麼想當 Bitch 過，拜託罵我」、「第一次這麼想被罵」。

許多網友對王陽明近期的社群發文表示不解，批評聲浪不斷，「王陽明真的是公關災難」、「2024了還能看到性別意識這麼落後、滿嘴歧視字眼和厭女詞彙的藝人也真不容易」、「娘炮這個詞不是讓你拿來耍帥用的」、「一天不罵髒話會死嗎」、「拜託不要用這種可怕又無知的性別觀教育你的女兒，真心替她擔憂」、「一個40幾歲的成年人，遇到爭議選擇的公關操作是用更多的歧視言論來武裝自己的陽剛氣質」。

▲網友指稱王陽明留言區現象令人震驚。（圖／翻攝自Threads／sunnyboyyy）

針對王陽明言論，時代力量主席王婉諭今天在 Threads 發文評論，「娘砲、娘娘腔、男人婆、飛機場」這些詞彙雖然有些人脫口而出，卻可能對別人造成一生的陰影。她批評王陽明所說的「不比娘砲動作」也是同樣的問題。

王婉諭進一步指出，「男生就應該要有男生的樣子；女生也應該要有女生的樣子」這樣的觀念，導致許多人因為不符合刻板印象而遭受霸凌。她提到葉永鋕因為陰柔的性別氣質被嘲笑「娘娘腔」遭受霸凌，最終不幸離世。

王婉諭最後喊話，「可以不要再戲謔男性的陰柔、女性的陽剛嗎？」特別是公眾人物，拜託一下，注意自己的言行，不要幾個字就傷了幾萬人甚至更多人。讓人不再有框架，擁有自由的靈魂吧。

▼王婉諭：注意自己的言行，不要幾個字就傷了幾萬人甚至更多人。（圖／王婉諭 Threads）