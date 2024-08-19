嘉義市家庭可支配所得非六都第3　優於高雄、台南、台中等縣市

▲文化路夜市每到假日 人潮滿滿。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

行政院主計總處8月16日公布112年家庭收支調查結果，嘉義市平均每個家庭可支配所得（即家庭可以自由支配於消費或儲蓄的金額）再創歷史新高，為112萬8593元，較111年成長4.72%，全台排名第6，與非六都縣市相比，僅次於高科技產業密集的新竹縣市；更優於六都縣市中的台中、台南、高雄三都。

▲全台首家voco酒店 voco福容酒店插旗嘉義市。（圖／嘉義市政府提供）

黃敏惠市長表示，據主計總處調查，嘉義市平均每個家庭可支配所得自108年起連續5年突破百萬，112年度嘉義市再次自我超越，創下112萬7,735元紀錄，較111年的家庭可支配所得107萬7,735元再成長4.72%。嘉義市以服務業為主，從事相關事業人口超過7成，近年陸續吸引指標性企業進駐，如全台首間VOCO酒店-嘉義福容VOCO酒店，看好嘉義市作為阿里山入口門戶的觀光前景，插旗嘉義市；乾杯集團頂級品牌黑毛屋招待所，全台首店亦選定於嘉義市，王品集團同樣因為看好嘉義市作為雲嘉南消費休閒觀光中心的優越條件，旗下鍋物品牌紛紛於嘉義市展店， IKEA全球首家店中店也在111年底盛大開幕，都為城市創造工作機會，帶動可支配所得提升。

▲城隍夜巡吸引滿滿人潮。（圖／嘉義市政府提供）



黃敏惠市長也提到，根據財政部統計資料，嘉義市營利事業銷售額112年連續五年創新高，達到2,898億元，較111年增加逾122億元，在全國營利事業銷售額平均消退1.5%的大環境下，嘉義市逆勢增長4.4%，家庭可支配所得與營利事業銷售額皆成長，顯見民間經濟活力旺盛。黃敏惠市長感謝所有市民與市府「共同寫歷史 作伙拼未來」，攜手打拼讓各項指標連年創新紀錄、家戶可支配所得一再提升。

▲ 國際管樂節吸引滿滿人潮。（圖／嘉義市政府提供）

市府觀光新聞處張婉芬處長表示，除知名企業來嘉，創造就業機會，嘉義市多年深耕舊屋力活化老屋、推動新二通商圈振興計畫，「懷舊新潮」的城市魅力吸引遊客前來觀光，市府也以多元精采的活動，吸引滿滿觀光人潮，為城市帶來商機。根據交通部觀光署臺灣旅宿網統計資料顯示，112年嘉義市旅宿業住宿人次超過214萬人次，創歷史新高，較111年成長16%；住宿業營利事業銷售額為25億2,789萬元，也較111年成長19%。嘉義市113年上半年住宿已突破102萬人次，每年最令人期待的「光織影舞」光影藝術展，今年將以全新主題，結合充滿聲光效果的藝文演出於中秋假期在北香湖驚豔登場，期待點亮嘉義市夜經濟。此外，購物節將持續至雙十國慶，下半年度還有城隍夜巡、嘉義市國際管樂節以及諸羅山盃少棒邀請賽、開嘉市集、中華職棒等精采活動，期待吸引人潮，化為錢潮，與全民一同攜手再創「嘉」績。