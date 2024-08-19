正妹直播賣籃球！張開大腿秀超強運球術　網全驚呆：又長又細

▲正妹直播中技藝超群賣籃球。（翻自X平台）

圖文／鏡週刊

大陸網路文化競爭激烈，有不少女主播希望在直播帶貨衝出成績，無所不用其極，甚至擦邊賣肉。不過最近就有一名正妹主播，採用特殊技能方式，讓自己在網路圈殺出重圍。

影片可見這名正妹直播賣籃球，為了展示籃球性能，她直接在鏡頭前表演超強運球術。只見她大腿一開，籃球立刻在她的大腿間與手中流暢游移，也讓許多網友驚呆了，原來正妹不只是漂亮，連運球都有料。

還有網友直呼：「這妹子真的好看，腿又長又細，運球真美」、「發揮強項！」「太卷了！」「這真的不容易，人家賣奶球，她真的賣籃球。」



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